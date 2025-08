Kommissar Rex kommt zurück: So wird die Kultserie neu belebt

Nach über 20 Jahren kehrt die Kultserie Kommissar Rex zurück: Die Dreharbeiten zu einer neuen Filmreihe sind bereits im Frühling in Wien gestartet. Diesmal wird jede Folge als eigenständiger 90-Minuten-Film erzählt. Neben dem beliebten Schäferhund Rex, der erneut im Mittelpunkt der Ermittlungen steht, wurden die Rollen des menschlichen Teams mit Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner, Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger, Doris Golpashin (44) als Major Evelyn Leitner und Kabarettist Alfred Dorfer in der Rolle des Pathologen Dr. Tom Wippler prominent besetzt. Unter der Regie von Andreas Kopriva ist der erste Drehblock bereits abgeschlossen.

Der neue Ansatz erlaubt mehr Raum für zwischenmenschliche Geschichten, wie Regisseur Andreas Kopriva gegenüber Oe24 erklärt: "Ein Vorteil ist, dass wir in 90 Minuten mehr Zeit für Atem haben." Obwohl jeder Film eine abgeschlossene Handlung bietet, werden übergreifende Themen aufgegriffen, wie die Rückkehr von Max' Tochter. Besonders gefordert am Set waren die Schauspieler durch die Arbeit mit dem tierischen Hauptdarsteller: Die Interaktionen mit dem Hund erforderten Geduld und Anpassung, wie die Beteiligten berichteten. "Rex ist die Challenge, aber er bringt auch eine ganz eigene Wärme mit", schwärmte Doris über die vierbeinige Spürnase. Selbst lustige Zwischenfälle blieben nicht aus, etwa als Rex während einer Szene kurzerhand spurlos verschwand, aber von der Crew schnell wiedergefunden wurde.

Bei den neuen Filmen spielt nicht nur der Hund, sondern auch die Stadt Wien eine große Rolle. Maximilian Brückner bezeichnete sie sogar als "eine der Hauptdarstellerinnen". Ferdinand Seebacher war früher selbst ein Fan der Serie: "Ich dachte: 'Alter, ich bin da wirklich dabei!' Für mich ist 'Kommissar Rex' eine Kindheitserinnerung." Fans dürfen also gespannt sein, wie Wien, Rex und seine menschlichen Kollegen in Zukunft wieder für Nervenkitzel sorgen. Ferdinand ergänzte zudem: "Wenn wir Österreich schon nicht über 'White Lotus' international featuren können, machen wir es halt über 'Kommissar Rex'." Denn die Dreharbeiten für die große HBO-Serie hätten in Österreich stattfinden können, doch die Produktion fand ein jähes Ende.

Anzeige Anzeige

ActionPress "Kommissar Rex"-Schauspieler Kaspar Capparoni posiert mit Hund, 2007

Anzeige Anzeige

Instagram / dorisgolpashin Das neue Team von "Kommisar Rex"

Anzeige Anzeige

Getty Images Maximilian Brückner im November 2022

Anzeige