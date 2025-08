Beim Joggen: Claire Holt entkam knapp einem Bärenangriff

Ein entspannter Lauf hätte Claire Holt (37), bekannt aus der Serie Vampire Diaries, beinahe zum Verhängnis werden können. Während sie ihr Fitnessprogramm in der Natur absolvierte, begegnete die Schauspielerin einem Schwarzbären, der bedrohlich auf sie zulief. Claire, die die dramatische Begegnung auf Instagram mit Bildern und Videos dokumentierte, gab zu, in Panik die Flucht ergriffen zu haben. Glücklicherweise entkam sie der Situation unverletzt.

Die Gefahren eines Bärenangriffs sind in Regionen der USA keine Seltenheit, und Sicherheitsbehörden warnen davor, sich in solchen Situationen zu bewegen. "Ich habe genau das Gegenteil von dem gemacht, was man machen sollte", gab Claire zu. Die Schauspielerin nahm das Erlebnis jedoch mit einer Portion Selbstironie auf. Sie scherzte über die Intensität ihres Laufs, der sich in Sekunden von einem moderaten Tempo zu einem Sprint wandelte, und zeigte sich mit einem Epipen bewaffnet, den sie humorvoll als mögliche Verteidigungswaffe erwähnte.

Die Schauspielerin, die ihre Karriere in Australien begann und heute in den USA lebt, ist bekannt für ihren aktiven Lebensstil. Ende letzten Jahres hatte sie bei einem Marathon mit einer persönlichen Bestzeit auf sich aufmerksam gemacht und beeindruckte mit ihrer Fitness, nur ein Jahr nach der Geburt ihres dritten Kindes. Gemeinsam mit ihrem Mann Andrew Joblon zieht sie drei Kinder groß und scheint trotz ihrer vielseitigen Rollen als Mutter, Schauspielerin und Sportlerin stets bereit für neue Herausforderungen zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / claireholt Claire Holt, Schauspielerin, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Joblon und Claire Holt im November 2021