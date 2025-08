"Aggressive Fans" ruinierten Roland Kaisers Kaisermania-Show

Roland Kaisers (73) legendäre Kaisermania-Show in Dresden gilt als Pflichttermin für Schlagerfans – doch diesmal geriet das XXL-Fest beinahe aus dem Takt. Statt ausgelassener Partystimmung bestimmten Berichte über rüpelhafte Besucher und aggressive Auseinandersetzungen unter den Fans die Schlagzeilen nach dem Konzert. Auf der Instagram-Seite des Schlagerstars machte eine enttäuschte Besucherin ihrem Ärger Luft: "Roland singt von Achtung und Respekt! Seine Fans hatten das heute nicht!" Die klare Ansage löste eine Kommentarwelle aus – viele andere Konzertgänger teilten ähnliche Erfahrungen und beklagten fehlende Rücksicht, Streit und gedrückte Stimmung.

Laut Kommentaren habe es vor allem Probleme mit rücksichtslosen Besuchern gegeben, die sich nicht in die ausgelassene Feierlaune einfügen wollten. Eine Frau kritisierte Männer in den vorderen Reihen, die offenbar genervt von der tanzenden Menge waren: "Diese Männer sollten einfach zu Hause bleiben und ihren Platz denjenigen überlassen, die Spaß daran haben." Weitere Fans berichteten von zunehmender Enge auf den Treppenbereichen während des Konzerts, was dazu geführt habe, dass einzelne Besucher ins Sanitätszelt gebracht werden mussten. "Einigen fehlte es an Achtung und Respekt", fasste ein anderer enttäuschter Konzertgänger den Abend zusammen.

Die Kaisermania ist das jährlich wiederkehrende Schlager-Ereignis, bei dem sich Roland gebührend feiern lässt und seine Fans mit Hits wie "Santa Maria" oder "Warum hast du nicht nein gesagt" in Ekstase versetzt. Für den Sänger, der sich über die vergangenen Jahrzehnte eine breite Fangemeinde aufgebaut hat, ist es ein Fest der Freude und Einigkeit. Doch solche Kommentare werfen einen Schatten auf das Erlebnis. Roland selbst hat sich zu den Beschwerden noch nicht geäußert, jedoch steht der Star dafür, Werte wie Respekt und Zusammenhalt hochzuhalten – Eigenschaften, für die er auch in seinem Privatleben geschätzt wird, etwa durch seine langjährige Beziehung zu seiner Ehefrau und seine Rolle als Familienvater.

Roland Kaiser, Musiker

Roland Kaiser, Februar 2025

Roland Kaiser, August 2022