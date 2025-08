"Mord ist ihr Hobby": Jamie Lee Curtis bestätigt Kult-Remake

Das wird eingefleischte Krimi-Fans freuen: Jamie Lee Curtis (66) hat jetzt bestätigt, dass ein Remake der Kultserie "Mord ist ihr Hobby" offiziell in Arbeit ist. Die Schauspielerin, die in die Fußstapfen der legendären Angela Lansbury (†96) treten wird, verriet im Interview mit Entertainment Tonight: "Oh ja, es passiert wirklich." Ob es sich um eine neue Serie oder einen Film handelt, ließ die Schauspielerin jedoch offen: "Wir sind fast so weit. Aber ja, ich bin sehr aufgeregt. Wirklich sehr aufgeregt." Jamie sprach davon, dass noch ein paar andere Projekte abgeschlossen werden müssen, bevor sie sich ganz auf die ikonische Rolle der Jessica Fletcher konzentrieren könne.

Angela Lansbury, die die ursprüngliche Jessica Fletcher von 1984 bis 1996 in der beliebten Serie verkörperte, wurde durch diese Rolle zur Kultfigur. Die Serie zeigte die pensionierte Lehrerin und professionelle Autorin, die in Cabot Cove, Maine, als Amateurdetektivin Verbrechen aufklärte, häufig mit einer charmanten Kombination aus Witz und Klugheit. Insgesamt brachte es die Kult-Serie auf zwölf Staffeln und mehrere Filme, wobei Angela vielfach ausgezeichnet wurde, darunter mit vier Golden Globes und zwölf Emmy-Nominierungen. Wie genau das Remake aussehen wird, bleibt zunächst unklar, da Jamie Lee Curtis sich in Zurückhaltung übte: "Ich bremse meine Begeisterung ein wenig, bis wir mit den Dreharbeiten beginnen."

Für Jamie Lee Curtis, die kürzlich mit Lindsay Lohan (39) am dritten Teil von "Freaky Friday" arbeitete, bedeutet die Übernahme dieser Rolle nicht nur eine Hommage an das Erbe einer Kollegin, sondern auch eine neue Herausforderung. Fans dürfen gespannt sein, wie sie den Charakter der Jessica Fletcher neu interpretieren wird – einem Charakter, den Angela einst als "temperamentvolle Frau" bezeichnete. "Sie war neugierig, sie war aufmerksam. Sie war sportlich. Sie war lustig. Sie war keine Spaßverderberin. Sie war kontaktfreudig. Sie war zugleich zurückhaltend. Sie war einfach alles", sagte sie 1996 in einem Interview mit 60 Minutes.

Instagram / jamieleecurtis Jamie Lee Curtis im November 2024

ActionPress Angela Lansbury als Jessica Fletcher in "Mord ist ihr Hobby"

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York