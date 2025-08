Hannibal-Vergleich: Anthony Hopkins scherzt über Kims Maske

Kim Kardashians (44) Marke Skims brachte eine neue Gesichtsmaske heraus, die sogenannte "Seamless Sculpt Face Wrap". Diese soll das Gesicht straffen und so die Haut verjüngen. Ausprobiert hat das auch Anthony Hopkins (87). Der Schauspieler postete bei Instagram einen Clip von sich mit der umgeschnallten Maske. "Hallo Kim, ich fühle mich bereits zehn Jahre jünger", witzelt der Hollywoodstar in dem Video und schiebt dann noch ein gruseliges Schlürfen hinterher – ein Seitenhieb auf seine berühmte Rolle als Kannibale Hannibal Lecter im Horrorfilm "Das Schweigen der Lämmer". Die Maske scheint ihn an jene zu erinnern, die sein Charakter in dem Film trug. Darauf deutet auch sein Kommentar unter dem Video hin: "Danke, Kim, hab keine Angst, zum Abendessen vorbeizukommen."

Die Fans bekommen sich vor Begeisterung gar nicht wieder ein. Ihnen beweist Anthony, dass er seine Paraderolle auch nach Jahrzehnten noch beherrscht. Unter dem Video sammeln sich Kommentare wie "Dafür wurde das Internet erfunden. Großartig, Sir Anthony!", "Großartiger Schauspieler mit einem großartigen Sinn für Humor" und "Das Hannibal-Reboot, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen". Und auch Kim scheint Anthonys Clip großartig zu finden. Sie repostete ihn in ihrer Story und teilte gleich noch einen Artikel der Medien zu dem Vergleich – eine bessere Werbung für ihr Produkt könnte es wohl nicht geben.

Dabei ist Skims nur eines von Kims Standbeinen. Die Beauty- und Fashion-Marke begeistert mittlerweile Fans auf der ganzen Welt, allerdings lösen manche Produkte auch Kritik aus. So beispielsweise die Maske, von der einige Fans dachten, es handle sich um einen Aprilscherz. Der Unternehmerin dürfte das aber ziemlich egal sein. Geld verdient sie immerhin nicht nur durch ihr Unternehmen, sondern auch dank ihrer Familien-Realityshow und mittlerweile sogar als Schauspielerin. Nach einigen Auftritten in Serien wie American Horror Story bekam Kim ihre eigene Serie namens "All's Fair". Erst vor einigen Tagen bekamen Fans den ersten deutschen Trailer zu dem Anwaltsdrama. Starten soll sie im Herbst 2025 auf Hulu und Disney+.

Instagram / anthonyhopkins, Dimitrios Kambouris/Getty Images Collage: Anthony Hopkins und Kim Kardashian

Anthony Hopkins als Hannibal Lecter in "Das Schweigen der Lämmer"

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, November 2024