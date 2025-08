Billy Joel erstaunt: Frau unbeeindruckt von Superstar-Aura

Billy Joel (76) erinnert sich in der neuen HBO-Dokumentation "Billy Joel: And So It Goes" an das erste Treffen mit seiner heutigen Ehefrau Alexis. Damals versuchte der Musiker, sie mit einem privaten Klavierkonzert für sich zu gewinnen – ein Moment, der stark an eine Szene aus dem klassischen Film "Das verflixte 7. Jahr" erinnerte. Doch Alexis zeigte sich davon kaum beeindruckt, was den Musiker umso mehr faszinierte. "Sie war völlig unbeeindruckt von diesem ganzen 'Billy Joel'-Ding, und das hat mich beeindruckt", erzählt der "Just the Way You Are"-Sänger. Für ihn war das ein Zeichen, dass sie sich für den Menschen hinter der Berühmtheit interessierte. Das Paar heiratete 2015 und hat inzwischen zwei gemeinsame Kinder, die Töchter Della und Remy.

Während Billy Joel zu Beginn unsicher war, ob er sich nach seiner Scheidung von seiner dritten Frau Katie Lee wieder auf eine Beziehung einlassen wollte, fanden Alexis und er schließlich über Telefonate und E-Mails zueinander. Alexis, die früher in der Finanzbranche arbeitete, schwärmt in der Dokumentation von der gemeinsamen Zeit vor der Geburt ihrer Kinder: "Wir hatten so viel Spaß. Wir waren auf Booten, unternahmen Motorradfahrten und reisten durch Europa." Heute steht Alexis ihrem Mann auch in schwierigen Zeiten bei. Der Musiker hat mit einer behandelbaren neurologischen Erkrankung zu kämpfen. Er ist jedoch optimistisch und sagt: "Es geht mir gut, ich bin nicht todkrank."

Billy Joel, der ein bewegtes Leben mit einigen Höhen und Tiefen hinter sich hat, scheint nun in einer glücklichen Lebensphase angekommen zu sein. Freunde des Musikers, wie sein langjähriger Agent Dennis Arfa, freuen sich, dass er so harmonische Zeiten mit seiner Familie erlebt: "Ich bin so glücklich, ihn verliebt in Alexis und seine Kinder zu sehen." Der Sänger, der seine Konzertauftritte inzwischen reduziert hat, genießt die Zeit mit seiner Familie in vollen Zügen. "Ich genieße mein Leben gerade sehr", betont Billy, der nun das private Glück über die große Bühne gestellt zu haben scheint.

Getty Images Billy Joel, Musiker

Getty Images Billy Joel, Sänger

Getty Images Alexis Roderick, Della Joel, Remy Joel, und Billy Joel, Februar 2024