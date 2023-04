Zwei Monate nach Jeremy Ruehlemann (†27): Freundin gestorben

Diese schlimme Nachricht erschüttert das Umfeld von Jeremy Ruehlemann erneut tief. Im Januar war das Male-Model tot im Badezimmer eines Freundes aufgefunden worden. Es wurde nur 27 Jahre alt. Laut Medienberichten starb der beliebte Influencer wahrscheinlich an einer Medikamenten-Überdosis. Neben seiner schockierten Familie, seinen Freunden und zahlreichen Fans hinterließ er auch seine Freundin Mary-Brian Clarke. Nun ist auch die 24-Jährige gestorben.

"Unsere geliebte Tochter, Schwester und Freundin, Mary-Brian Clarke, ist am Dienstag, dem 21. März 2023, im Alter von 24 Jahren unerwartet verstorben", erklärt die Familie auf der Trauerseite Dignity Memorial. Genau wie ihr Freund war Mary-Brian in der Modebranche erfolgreich. "Die Engel im Himmel werden sicherlich von ihrem Sinn für Stil und Mode profitieren. Mary-Brian wird uns immer durch ihr ansteckendes Lachen, ihren Sinn für Humor und ihre einzigartige Fähigkeit, mit anderen in Kontakt zu treten, in Erinnerung bleiben", führt die Familie weiter aus. Woran sie gestorben ist, ist noch nicht bekannt.

Nach Jeremys Tod hatte Mary-Brian im Netz öffentlich um ihren Partner getrauert und Fotos aus der gemeinsamen Zeit geteilt. "Ich vermisse dich jede Sekunde" und "Ich liebe dich für immer und vermisse dich jeden Tag" hatte sie dazu geschrieben. Mary-Brian und Jeremy waren über drei Jahre ein Paar.

Mary-Brian Clarke, Freundin von Jeremy Ruehlemann

Mary-Brian Clarke und Jeremy Ruehlemann im Dezember 2019

Jeremy Ruehlemann, Male-Model

