Krebsvorstufe: Lisa Akkayas Zustand sieht "nicht gut aus"

Lisa Marie Akkaya (24) hat vor wenigen Tagen offen über einen schweren Schicksalsschlag gesprochen. Die Influencerin befindet sich aktuell in einer unschönen medizinischen Lage: Bei ihr wurde die Vorstufe von Gebärmutterhalskrebs festgestellt. In einem Interview mit Promiflash teilt Lisa nun weitere Details und die erschütternde Prognose der Mediziner: "Laut den Professoren und Ärzten in Dubai sieht es tatsächlich nicht gut aus. Meine Werte werden immer schlechter und schlechter, und sie hätten nach Emilios Geburt eigentlich besser werden sollen. Durch die jetzige Schwangerschaft besteht bei mir das hohe Risiko, dass sich in der Zeit leider alles zu schnell entwickeln wird und uns die Hände gebunden sind, bis Xavi auf die Welt kommt."

Auf Social Media berichtete Lisa bereits, dass einige Ärzte auch die Abtreibung ihres ungeborenen Babys namens Xavi in Erwägung gezogen hätten. Doch dieser Eingriff war für die Netz-Bekanntheit nie eine Option. "Mir war erst mal allerdings das Wichtigste, dass es Xavis Gesundheit in keiner Weise beeinflusst, und dem ist auch so. Er ist gesund und er trägt keinen Schaden davon", stellt die 24-Jährige gegenüber Promiflash klar. Die behandelnden Ärzte stehen also vor der Herausforderung, bis zur Geburt so wenig wie möglich einzugreifen, um Xavis Wohl nicht zu gefährden.

Anfang der Woche hatte Lisa ihren Fans in einer Instagram-Story weitere Einzelheiten zu ihrer Diagnose offenbart. "Bei mir wurde die erste Phase von Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert", gab sie preis. Wie belastend die Umstände für die junge Mutter sind, machte sie auf ihrem Social-Media-Profil deutlich. "Mir ist einfach alles zu viel. Wie kann man so viel Pech haben, ich verstehe das nicht", gab sie sichtlich bedrückt zu und fügte hinzu: "Mir steigt einfach alles zu Kopf. Ich bin nicht mal mehr ich selbst. Ich habe keine Freude mehr an irgendwas."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Schwangere Lisa Marie Akkaya, Juli 2025

Anzeige Anzeige