Judith Rakers: Ehrliche Worte über ein Leben ohne Kinder

Judith Rakers (49), die ehemalige "tagesschau"-Sprecherin, schwärmt in einem neuen Interview mit "Welt am Sonntag" von ihrem ländlichen Leben auf der Ostseeinsel Rügen. Mit tierischen Begleitern wie Katzen, Hühnern und einem Pferd hat die Moderatorin dort eine kleine Farm aufgebaut – zugleich Inspiration für ihre Kinderbuchreihe "Judiths kleine Farm". Gerade ist der dritte Band mit dem Titel "Kleine Farm in Gefahr" erschienen. "Jedes Wort in meinen Büchern kommt von mir, ebenso wie die Ideen für die Inhalte", betont sie und verrät, dass manche Geschichten direkt aus ihrem Garten stammen.

Neben der Freude am Schreiben kommt auch ein nachdenklicher Moment zur Sprache, als sie über ihren unerfüllten Kinderwunsch spricht. "Leider habe ich keine eigenen Kinder", gibt sie offen zu – ergänzt jedoch, dass sie ihren Optimismus nicht verloren hat: "Ich lebe jetzt so, wie es wahrscheinlich für mich vorgesehen war. Ich bin sehr bei mir, in meiner Mitte, bin nicht mehr auf der Suche. Ich habe das Gefühl, angekommen zu sein." Stattdessen bereitet es ihr große Freude, ihre Bücher für fremde Kinder vorzulesen und liebevolle Briefe von ihnen zu erhalten. Mit Humor und Leidenschaft vermittelt sie in ihren Geschichten Wissen über Natur und Tiere – oft inspiriert von ihren eigenen Beobachtungen.

Das Leben auf Rügen schenkt Judith Rakers Ruhe – und das Gefühl, wirklich angekommen zu sein. Seit über einem Jahrzehnt ist die idyllische Insel ihr Rückzugsort, den sie mit viel Hingabe in eine kleine Oase verwandelt hat. Die Nähe zur Natur, die ihre Leidenschaft für Landwirtschaft und Gartenarbeit geweckt hat, ist für sie eine Quelle der Erfüllung. Ihre Tiere und das Meer, das nie weit entfernt ist, bereichern ihren Alltag zusätzlich. Auch wenn Judith selbst keine eigenen Kinder hat, scheint sie durch ihre Geschichten und ihre optimistische Art einen Weg gefunden zu haben, ihr Leben in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / judith_rakers Judith Rakers im Januar 2025

Getty Images Judith Rakers, Moderatorin

Getty Images Judith Rakers bei einem Event in Düsseldorf, April 2024