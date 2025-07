Familie meldet sich nach "Charmed"-Star Julian McMahons Tod

Julian McMahon ist im Alter von nur 56 Jahren gestorben. Der Schauspieler verstarb in der vergangenen Woche nach einem geheim gehaltenen Kampf gegen den Krebs, wie seine Familie bestätigte. Er hinterlässt seine Ehefrau Kelly Paniagua, mit der er seit 2014 verheiratet war, sowie seine Tochter Madison McMahon aus einer früheren Ehe mit der Schauspielerin Brooke Burns. Auf Julians Instagram-Profil wurde nun ein Schwarz-Weiß-Foto des Charmed-Stars geteilt, begleitet von den Worten: "Julian liebte Van Morrison... Für alle, die Julian liebten, danke."

In einem Statement, das Daily Mail vorliegt, drückt seine Ehefrau Kelly ihre Trauer aus und bedankt sich bei den Fans ihres Mannes für die Unterstützung. "Julian liebte das Leben, seine Familie, seine Freunde, seine Arbeit und seine Fans. Seine tiefste Hoffnung war es, Freude in so viele Leben wie möglich zu bringen", heißt es. Zuletzt war Julian im März noch öffentlich bei der Promotion seines letzten Films "The Surfer" mit Nicolas Cage (61) zu sehen. Er war für seine vielseitigen Rollen bekannt, ob als Dr. Christian Troy in "Nip/Tuck" oder als ikonischer Bösewicht Dr. Doom in den "Fantastic Four"-Filmen. Seine Karriere begann er jedoch in der australischen Soap "Home and Away".

Nur wenige Monate vor seinem Tod zeigte Julian auf Instagram, wie stolz er auf seine Tochter Madison war. Damals gratulierte er ihr herzlich zu ihrem ersten unterrichteten Yogakurs in Miami und schrieb voller Liebe: "Du bist großartig!" Madison konterte augenzwinkernd: "Nein, du bist großartig!" Dieser liebevolle Austausch berührte viele Fans und zeigte, wie eng das Verhältnis zwischen dem Schauspieler und seinem einzigen Kind war.

Julian McMahon, Mai 2019

Julian McMahon, März 2025

