Nach 50-Kilo-Abnahme: Anna Lippke bringt Kochbuch raus

Anna Lippke hat nun eine große Überraschung mit ihren Followern geteilt. Die beliebte Social-Media-Persönlichkeit, die in den letzten Jahren für ihre inspirierende Abnehmreise bekannt wurde, veröffentlichte jetzt ein eigenes Kochbuch. Unter dem Titel "EAT WHAT YOU NEED - This ain’t a diet, it’s a lifestyle" teilt die Berlinerin ihre Lieblingsrezepte und persönlichen Erfahrungen mit ihrer Community. "Ich kann es nicht glauben - es ist offiziell: Ich habe ein Kochbuch geschrieben", schrieb Anna zu einem Reel auf Instagram und zeigte dabei ihre Begeisterung.

Das Buch enthält über 50 Rezepte, die Anna auf ihrem beeindruckenden Abnehmweg begleitet haben. Neben den kulinarischen Tipps gibt die Influencerin auch persönliche Einblicke in ihre eigene Geschichte. Sie spricht darüber, wie sich ihr Verhältnis zu Essen verändert hat und was letztlich den entscheidenden Durchbruch ausgelöst hat. "Ich freu mich riesig, dieses Herzensprojekt bald mit euch zu teilen und bin so gespannt auf eure Reaktion", schreibt sie. Zudem soll Ernährungsberaterin Miri Krug in einigen Kapiteln über die wichtigsten Ernährungsmythen aufklären. In den Kommentaren auf Instagram überschlagen sich Fans und prominente Kollegen mit Lob und Vorfreude.

Für Anna ist dies ein bedeutender Meilenstein, der ihre persönliche und gesundheitliche Reise krönt. Die Berlinerin hat über Jahre hinweg hart an sich gearbeitet und mit Disziplin sowie ganz ohne medikamentöse Unterstützung unglaubliche 50 Kilogramm verloren. Sie setzt auf eine langfristige Ernährungsumstellung und Sport – Erfahrungen, die sie nun in ihrem Buch mit anderen teilt. Mit ihrer offenen und bodenständigen Art inspiriert sie täglich Menschen und zeigt, dass Veränderung machbar ist. Für Anna ist ihr neues Kochbuch mehr als nur eine Sammlung von Rezepten: "Ich habe mein Buch geschrieben, weil ich mir genau so eines selbst gewünscht hätte – ehrlich, alltagstauglich und unkompliziert."

Anna-Maria Lippke im Juli 2025

Anna Lippke, Influencerin

Instagram / annalippke Anna Lippke, Influencerin

Wie denkt ihr über Annas Mischung aus Rezepten und persönlichen Einblicken in ihrem Kochbuch? Ich liebe es! Kochen ist schließlich auch persönlich. Mir geht es primär um die Rezepte – der Rest ist mir egal. Ergebnis anzeigen