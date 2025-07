"Bares für Rares"-Verkäufer erhält 84-fachen Wunschpreis

Alexander Schmottlach, Verwaltungsfachangestellter aus Herne, erlebte bei Bares für Rares einen völlig unerwarteten Erfolg. Ein Gemälde, das seine Mutter für nur 25 Euro auf einem Trödelmarkt gekauft hatte, brachte ihn in die beliebte ZDF-Sendung. Sein Wunsch war bescheiden: Er wollte lediglich den Kaufpreis und ein paar Euro für Sprit zurückbekommen. Doch Expertin Friederike Werner machte eine überraschende Entdeckung. Das Bild, eine italienische Aquarellstudie aus dem Jahr 1892, stammte von dem Maler Fritz Brandt und war deutlich mehr wert als vermutet – die Schätzung lag bei 500 bis 600 Euro.

Die Händler zeigten sich begeistert von dem historischen Kunstwerk. Schon das erste Gebot sorgte für Sprachlosigkeit: 1.000 Euro – eine Summe, die Schmottlach kaum fassen konnte. Zwischen Julian Schmitz-Avila (38) und Elke Velten-Tönnies (72) entbrannte ein Bieterduell, bei dem die Gebote schnell in die Höhe schossen. Am Ende setzte sich Elke mit einem sensationellen Angebot von 2.100 Euro durch. Auf die Frage, ob der Deal zustande kommen solle, antwortete der Verkäufer nur: "Aber so was von!" So erzielte Alexander Schmottlach den 84-fachen Betrag seines ursprünglichen Wunschpreises.

Hinter dem Bild verbirgt sich jedoch eine besondere Geschichte. Laut Friederike Werner handelt es sich um eine Studie, die ursprünglich nicht für den Verkauf bestimmt war. Zwar fehlt die Signatur des Künstlers, doch eine Notiz seiner Witwe auf der Rückseite bestätigt die Echtheit. Fritz Brandt, der bis zu seinem Tod 1905 in Nettuno lebte, ist für seine Aquarellstudien bekannt – viele seiner Werke gelten heute allerdings als verschollen. Dass ein solches Fundstück ausgerechnet auf einem Trödelmarkt entdeckt wurde, macht den erfolgreichen Verkauf umso bemerkenswerter. Alexander Schmottlach, sichtlich begeistert, dürfte mit einem breiten Lächeln nach Hause gefahren sein.

Walter Lehnertz, Susanne Steiger, Wolfgang Pauritsch, Horst Lichter, Fabian Kahl, Christian Vechtel

Annika Raßbach und Horst Lichter mit "Bares für Rares"-Experten, Februar 2025

Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

