Rihanna ehrt Papa Ronald Fenty auf seiner Beerdigung

Rihanna (37) und ASAP Rocky (36) haben am Dienstag auf Barbados Abschied von Ronald Fenty genommen. Der Vater der Sängerin wurde nach seinem Tod im Mai nun beigesetzt. Die Trauerfeier fand im Garfield Sobers Gymnasium statt und versammelte Familie und Freunde, um das Leben des Verstorbenen zu feiern. Wie Schnappschüsse von TMZ zeigen, trug Rihanna, die derzeit schwanger ist, ihren gemeinsamen Sohn Riot auf dem Arm, während Rocky mit ihrem älteren Sohn RZA dicht hinter ihr ging. Neben den beiden und den Kindern war auch Ronalds Verlobte Rosemary anwesend, um ihm die letzte Ehre zu erweisen.

Der 71-jährige Ronald Fenty hinterlässt sechs Kinder, zehn Enkelkinder und bereits mehrere Urenkel. Sein Tod hat viele Menschen bewegt, wie auch die Trauerfeier zeigte, bei der das Leben des Vaters einer der bekanntesten Musikerinnen der Welt gewürdigt wurde. In der Todesanzeige wurde Rihanna ein besonderer Titel verliehen: Man nannte sie "The Right Excellent", eine einzigartige Würdigung ihrer Person. Die Familie zeigte sich während der emotionalen Zeremonie vereint und unterstützte sich in dieser schwierigen Zeit.

Ronald litt laut offiziellen Angaben an einer Reihe von schwerwiegenden Erkrankungen, die zu seinem Tod führten. Dazu gehörten unter anderem Atemversagen, Krebs, eine schwere Lungenentzündung und Nierenversagen. Diese Kombination von Krankheiten war letztendlich tödlich. Für Rihanna ist der Verlust ihres Vaters schwer zu verkraften. "[Rihanna] hatte über die Jahre eine schwierige Beziehung zu ihrem Vater, aber sein Tod hat sie wie eine Tonne Ziegelsteine getroffen", erklärte ein Insider nach seinem Ableben am 31. Mai gegenüber Daily Mail.

Anzeige Anzeige

MEGA Rihanna und Ronald Fenty, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Asap Rocky und Rihanna, Juni 2025

Anzeige Anzeige