Wollen Boris Becker und Lilian Babygeschlecht vorab wissen?

Der einstige Tennisstar Boris Becker (57) und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro erwarten ihr erstes gemeinsames Baby. In einem Interview mit Bild verriet Boris, dass das Paar sich beim Geschlecht des Kindes überraschen lassen möchte. "Wir wollen bislang nicht wissen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Wir beabsichtigen, uns überraschen zu lassen", erklärte der Wimbledon-Star. Da Boris bereits stolzer Vater dreier Söhne und einer Tochter ist, sei er "bestens vorbereitet", schließlich habe er schon etliche Windeln gewechselt und Fläschchen zubereitet.

Das Paar, das sich 2018 bei einer Geburtstagsfeier kennenlernte und im September vergangenen Jahres heiratete, freut sich auf dieses neue Kapitel. Laut Boris war der Wunsch nach einem gemeinsamen Kind von Beginn der Beziehung an ein Thema. "Über den Wunsch, ein gemeinsames Baby zu haben, sprachen wir recht früh in unserer Beziehung. Meine Partnerin ist deutlich jünger als ich. Es wäre unfair gewesen, ihr nicht die Chance zu geben, auch Mutter zu werden", erklärte der Profisportler. Doch auch Boris zeigte sich voller Vorfreude: "Die Geburten meiner Kinder sind, neben Wimbledon, die emotionalsten Momente meines Lebens."

Boris ist Vater von vier Kindern aus früheren Beziehungen. Seine Söhne Noah (31) und Elias (25) hat er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Barbara Becker. Seine Tochter Anna (25) stammt aus dem Verhältnis zu Angela Ermakova. Mit Lilly Becker hat er außerdem noch seinen jüngsten Sohn Amadeus (15). In Sachen Kindererziehung ist Boris also gut geübt. Er selbst bezeichnete sich eher als Vater der "alten Schule". "Tischmanieren, Kultur, Sprache, in die Augen schauen, Hand geben" seien ihm bei der Erziehung sehr wichtig.

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker im September 2024