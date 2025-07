Keine Energie mehr: Laura Wontorra kündigt Auszeit an

Laura Wontorra (36) hat eine Auszeit angekündigt! Die beliebte Moderatorin, die sich mit Formaten wie Grill den Henssler und Ninja Warrior Germany einen Namen gemacht hat, teilte die Neuigkeit auf ihrem Instagram-Account. Nach einer intensiven Jubiläumsstaffel von "Ninja Warrior Germany", die mittlerweile in die zehnte Runde gegangen ist, zieht sie jetzt die Notbremse. Laura erklärte: "Es war super intensiv und witzig, aber auch anstrengend." Nun wird es erst einmal ruhiger, bevor der volle Arbeitsalltag wieder startet.

Bereits vor einem Monat hatte die 36-Jährige in einem Interview mit Welt betont, wie wichtig es ist, eine bessere Work-Life-Balance zu finden. Damals kündigte sie an, den Juli freizunehmen und komplett abzuschalten – ein Plan, den sie nun umsetzt. Bei ihren Fans traf ihre ehrliche Ankündigung auf Verständnis. Kommentare wie "Die Pause hast du dir mehr als verdient" oder "Erhole dich gut" unterstreichen die Unterstützung ihrer Community. Obwohl Laura aktuell eine Pause braucht, deutete sie an, dass schon bald wieder spannende Projekte auf sie warten, darunter die dritte Saison der "Icon League", die erneut für Action sorgen soll.

Die Tochter des bekannten Sportmoderators Jörg Wontorra hat seit Beginn ihrer Karriere nicht nur im Unterhaltungsbereich, sondern insbesondere als Sportmoderatorin Maßstäbe gesetzt. Bald wird sie als Teil des RTL-Teams bei der Übertragung der Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft zu sehen sein. Die Rückkehr in den Sportbereich scheint für Laura ein Heimspiel zu sein, und Fans freuen sich, sie erneut in dieser Rolle erleben zu dürfen. Mit ihrem Engagement und ihrer Energie ist sie mittlerweile eine feste Größe im Fernsehen.

Getty Images Laura Wontorra, Moderatorin

ActionPress/Thomas Burg Jan Köppen und Laura Wontorra im "Ninja Warrior Germany"-Parcours

Getty Images Jörg Wontorra mit Tochter Laura