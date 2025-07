Georgina Fleur kann nicht mit einem Mann am Tisch sitzen

Reality-Star Georgina Fleur (35) ist derzeit in der "Villa der Versuchung" zu sehen – doch wie Filmstarts berichtet, liegt eine schwere Vergangenheit hinter ihr. Die Social-Media-Persönlichkeit war zuvor mit Kubilay Özdemir liiert, mit dem sie 2020 gemeinsam am Sommerhaus der Stars teilnahm. Schon dort wurde deutlich, wie problematisch das Verhältnis der beiden war. Im Allstars-Dschungelcamp offenbarte Georgina, wie es nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter zur Eskalation kam: Kubilay habe sie vor den Augen des Babys schwer verletzt. "Ich habe durch meine Tochter die Stärke gefunden, ihn zu verlassen", erklärte Georgina.

Wie Filmstarts berichtet, war die Beziehung nicht nur von körperlicher, sondern auch von psychischer Gewalt geprägt. Selbst nach der Trennung soll Kubilay sie gestalkt und öffentlich diffamiert haben. Georgina lebt mittlerweile in Dubai, wo sie versucht, ihrem alten Leben zu entkommen: "Ich habe Angst. Jeden Abend schließe ich die Tür ab." Oft sucht sie den Pförtner auf, um sicherzugehen, dass ihr Ex-Partner keinen Zugang zu ihrem Zuhause erhält. Eine einstweilige Verfügung konnte sie bereits durchsetzen – doch Kubilay sei inzwischen untergetaucht. Sie sagt, sie sei ständig wachsam und habe jede Hoffnung auf eine neue Beziehung aufgegeben.

Die traumatischen Erfahrungen haben tiefe Spuren hinterlassen. "Ich kann keinen Mann mehr an mich heranlassen", gestand sie in der Sendung B:Real. "Ich kann mich nicht mal mehr mit einem Mann zu zweit an einen Tisch setzen. Es ist für mich unmöglich." Ihr Vertrauen in Männer scheint zerstört – ein deutliches Zeichen, wie sehr die Vergangenheit sie noch belastet. Obwohl Georgina heute ganz auf die Sicherheit ihrer Tochter fokussiert ist, bleibt ihr Privatleben eine Herausforderung. Reality-Fans kennen Georgina als impulsiv und stark – doch in dieser verletzlichen Seite zeigt sich eine neue, tief bewegende Facette der TV-Persönlichkeit.

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Georgina Fleur, TV-Bekanntheit

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

