Will die Influencerin Jasmin Azizam irgendwann Kinder haben?

Jasmin Azizam plaudert aus dem Nähkästchen. Die Influencerin war lange mit Baris Stories zusammen – die beiden galten als regelrechtes Traumpaar. So zeigten sie sich stets mit süßen Pärchenschnappschüssen verliebt im Netz. Doch 2021 folgte dann der Schock: Sie gaben ihre Trennung bekannt. Mittlerweile ist aber Gras über die ganze Sache gewachsen, denn die Perserin ist wieder glücklich vergeben. Aber wie sieht es mit dem nächsten Schritt aus? Jasmin verrät, dass sie einen großen Kinderwunsch hegt.

Die Brünette beantwortet im Rahmen eines Q&As ihren Fans einige Fragen in ihrer Instagram-Story. Dabei interessiert sich ein User brennend dafür, ob sie Nachwuchs haben will. "Unbedingt!", reagiert die Beauty darauf und geht näher darauf ein: "Ich glaube, keiner freut sich so sehr aufs Baby-Bekommen wie ich." Ob sie und ihr Partner Shervin allerdings gemeinsam darüber nachgedacht haben, verrät sie nicht.

Aber eine Sache ist dafür sicher: Jasmin und ihr Liebster sind überglücklich miteinander. "Ich fühle mich so wohl in seiner Nähe. Wir sind sei drei Wochen am Stück jeden Tag miteinander und gehen uns einfach nicht auf die Nerven", schwärmt die Influencerin von Shervin und ergänzt: "Seelenverwandte einfach."

Instagram / jasminazizam Jasmin Azizam mit ihrem Partner Shervin

Instagram / jasminazizam Jasmin Azizam, Influencerin

Instagram / jasminazizam Jasmin Azizam und Shervin

