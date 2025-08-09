Nicht Social Media: Das ist Nikola Glumacs richtiger Job

Nikola Glumac (29) hat seine Fans auf Instagram mit einer überraschenden Offenbarung begeistert. Auf die Frage, welcher Beruf ihn neben seinen Aktivitäten als Realitystar und Content Creator wirklich erfüllt, verriet der gebürtige Serbe, dass er hauptberuflich als "Luxury Real Estate Videographer" arbeitet. Das bedeutet, dass Nikola hochwertige Videos für den Verkauf und die Vermietung exklusiver Immobilien produziert. Stolz berichtete er: "Das ist meine Leidenschaft. Bin so stolz, dass ich mir hier so viel aufbauen konnte."

Trotz seiner beruflichen Erfolge muss Nikola sich jedoch neuen Herausforderungen in den sozialen Medien stellen. Seine Followerzahlen sind in den vergangenen Wochen spürbar zurückgegangen, was darauf hindeuten könnte, dass sein Publikum sich teils vom Drama der Reality-Welt abgewandt hat. Anfang Juli waren es noch über 700.000 Abonnentinnen und Abonnenten, nun sind es deutlich weniger. Dennoch zeigt sich der Videograf unbeirrt und bleibt seiner Arbeit treu. Derzeit scheint Nikola entschlossen, den Fokus auf seine neue Leidenschaft zu legen und dabei vielleicht auch eine neue Zielgruppe anzusprechen.

Auch der Wohnort war zuletzt ein großes Thema für Nikola und Kim Virginia Hartung (30). Eigentlich wollten die beiden auf die Bahamas auswandern und hatten bereits ein Visum. Doch vor wenigen Tagen machten sie öffentlich, dass sie ihre Pläne geändert hatten. "Wir ziehen nicht auf die Bahamas. Das stinkt fast schon ab gegen die neuen Neuigkeiten!", verkündete die Influencerin auf Instagram. Stattdessen entschieden sich die beiden, in Dubai zu bleiben und dort den Goldstatus beziehungsweise das Golden Visa der Vereinigten Arabischen Emirate zu erhalten.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia und Nikola Glumac, Realitystars

Anzeige