Gewalt erlebt: Daniel Küblböck hatte eine tragische Kindheit

Die ARD-Dokumentation "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" gewährt einen tiefen Einblick in die tragische Kindheit von Daniel Küblböck (†33), dem Sänger, der durch die Castingshow DSDS bekannt wurde. Der Film dokumentiert Daniels bewegtes Leben und seinen Wunsch nach Anerkennung – und zeigt erschütternde Details zu seinem Aufwachsen. Gewalt und ein schwieriges Verhältnis zu seiner Mutter prägten seine Jugend. Eine besonders traumatische Erinnerung schilderte Daniel selbst in einem Hörbuch aus dem Jahr 2003: "Ich will ihr ausweichen, aber wohin? Sie legt die Finger um meinen Hals und beginnt, mich zu schütteln und zu würgen." Seine Mutter habe ihm damals gesagt, er sei "nichts und werde auch nichts werden".

Die Doku wirft ein Licht auf Daniels Einsamkeit und das zerrüttete Verhältnis zu seiner Familie. Seine frühere Jugendbetreuerin Birgit Rudlof erklärte, sein Streben nach Anerkennung habe stark mit seiner schwierigen Kindheit zusammengehangen. Sein Ex-Freund Robin Gasser äußerte: "Ich würde nicht sagen, dass er eine Familie hatte, weil er war eben auch viel alleine." Daniels Eltern trennten sich, als er fünf Jahre alt war – und er fühlte sich oft, als gehöre er zu niemandem. Solche traumatischen Erfahrungen haben offensichtlich eine entscheidende Rolle in seinem späteren Leben gespielt.

Daniels DSDS-Entscheidung war ein Wendepunkt, der sein Leben stärker beeinflusste, als es sich wohl der erhoffte Beruf als Kinderpfleger hätte. Die Fernsehsendung katapultierte ihn 2003 ins Rampenlicht und brachte ihm den dritten Platz. Ohne seine Teilnahme an der Castingshow wäre sein Werdegang vermutlich ganz anders verlaufen. Seine damalige Jugendbetreuerin Birgit Rudlof erinnerte sich in der Doku: "Ich denke, Daniels Leben hätte sich ohne DSDS natürlich ganz anders gestaltet. Er hätte wahrscheinlich seine Kinderpflegeausbildung weitergemacht."

Daniel Küblböck bei der Gala Soiree in Passau, 2008

IMAGO / APress Daniel Küblböck im September 2016

