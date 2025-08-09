Offene Worte: Datet Ballermann-Star Michael Schüler aktuell?

Michael Schüler (28), bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten, hat kürzlich auf Mallorca ein neues Kapitel in seiner Karriere begonnen. Der Musiker versucht sich mittlerweile als Partysänger am Ballermann und verriet in einem Interview mit Promiflash, dass dieser Schritt auch sein Liebesleben stark beeinflusst hat. "Ich will eigentlich mein Privatleben auch privat halten. Es ist schon so, dass ich sehr vorsichtig bin, was das betrifft. Ich habe jetzt, um es mal direkt zu sagen, kein Interesse, irgendjemanden kennenzulernen", erklärte Michael offen und klärte somit direkt seinen Beziehungsstatus.

Trotz vermehrter Angebote im Musikbusiness und der Aufmerksamkeit nach seinen Auftritten bleibt der ehemalige Reality-TV-Darsteller professionell. Er verrät, dass er direkt nach seinen Gigs in seinen Arbeitsmodus zurückkehrt und kaum Zeit für andere Dinge findet. "Es gibt natürlich das ein oder andere Angebot nach dem Auftritt, aber im Grunde ist es mittlerweile so, dass ich nach dem Auftritt wieder zu Hause in der Arbeitswelt bin", betonte er. Für Romanzen oder Bekanntschaften sei in seinem durchorganisierten Alltag im Moment kein Platz, so Michael weiter.

Schon vor vier Monaten zeigte sich der Künstler offen für sein neues Abenteuer am Ballermann. Damals sprach er darüber, wie überraschend sich die Karriere als Schlagersänger für ihn entwickelt hatte. "Es war wie eine Schnapsidee, die plötzlich funktionierte", erzählte Michael damals gegenüber Bild. Der Song "Sternhagelvoll" wurde nach einem eher ruhigen Start unter Mallorca-Fans immer beliebter. Besonders stolz war der TV-Star auch darüber, dass sein Hit sogar in den Umkleidekabinen von ehemaligen Fußballkollegen gespielt wurde.

Michael Schüler, Reality-Star

Micha Schüler im September 2023

Micha Schüler, Realitystar

