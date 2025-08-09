Eminem überrascht Fans bei seiner Doku-Premiere

Am Mittwochabend erlebten nun einige Fans von Eminem (52) eine unvergessliche Überraschung: Der Rapper tauchte unerwartet bei der Premiere seiner neuen Dokumentation auf dem Rooftop von Pier 17 in New York City auf. Dabei begrüßte Eminem, auch bekannt als Slim Shady, seine begeisterten Anhänger auf dem ausverkauften Event. Die Dokumentation, die den Titel "STANS" trägt, ist eine Hommage an seinen ikonischen Song "Stan" aus dem Jahr 2000 und beleuchtet Eminems Karriere durch die Augen seiner treuesten Fans. Während der Vorführung sprach der Musiker laut TMZ über den unglaublichen Einfluss des Songs und zeigte sich sichtlich bewegt von der Reaktion der Menschen im Publikum.

Die Dokumentation geht tief in die Geschichte von Eminems Karriere und zeigt persönliche Interviews sowie seltene, bisher unveröffentlichte Aufnahmen. "Stan", der berühmte Song über einen besessenen Fan, dient als roter Faden des Films und stellt die Beziehung zwischen Eminem und seiner weltweiten Fangemeinde in den Mittelpunkt. Der Abend war laut TMZ voll von emotionalen Momenten, als Fans ihre Liebe und Dankbarkeit lautstark zum Ausdruck brachten. Einige riefen dem Musiker sogar zu, er habe ihr Leben gerettet. Bereits am Nachmittag hatten sich Fans aus aller Welt in SoHo versammelt, wo ein Lookalike-Wettbewerb stattfand. Viele Teilnehmer imitierten den "Stan"-Charakter aus dem Musikvideo mit gebleichtem Haar und weißem Tanktop.

Eminem selbst zeigte in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihm der Kontakt zu seinen Fans ist. Der Song "Stan" wurde zu einem kulturellen Phänomen und beeinflusste sogar den Sprachgebrauch, denn der Begriff wird heute oft für loyale und leidenschaftliche Fans verwendet. Eminem wurde in den 2000er Jahren zum weltweiten Superstar und beeinflusste Generationen mit seiner Musik. Der gebürtige Marshall Mathers, der nicht nur als Rapper, sondern auch als Produzent und Autor erfolgreich ist, zeigte sich bewegt von der Leidenschaft seiner Fans, die ihn seit Jahren begleiten und seiner Musik eine anhaltende Bedeutung verleihen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem bei den Oscars 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem bei den The Source Hip Hop Music Awards 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Eminem, Rapper