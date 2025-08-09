So läuft es für Michael Schüler als Malle-Stimmungssänger

Michael Schüler (28), bekannt aus dem Reality-TV, startet aktuell auf Mallorca als Stimmungssänger durch. Der 26-Jährige ist seit letztem Jahr Newcomer in der Partyschlagerszene und konnte sich in seinem zweiten Jahr mit seinem Song "Sternhagelvoll" direkt einen Hit sichern. Mit über vier Millionen Streams auf Spotify zeigt sich der Titel als absolute Erfolgsgeschichte. "Ich bin wirklich mehr als zufrieden und mal schauen, wo das alles hinführt", verriet Michael im Gespräch mit Promiflash. Besonders stolz ist er darauf, dass sein Lied sogar auf den Social-Media-Seiten von Freunden wie Jona Steinig (29) auftaucht, die mit der Partyschlagerszene eigentlich nichts zu tun haben.

Die harte Arbeit, die hinter diesem Erfolg steckt, bleibt jedoch nicht unbemerkt. Michael hat sich durch zahlreiche Auftritte im legendären Bierkönig auf Mallorca einen Namen gemacht. Mit Leidenschaft und Durchhaltevermögen hat er sich in kürzester Zeit in der Szene etabliert und beeindruckt damit Kollegen und Fans gleichermaßen. Ob auf der Bühne oder abseits davon – der junge Sänger genießt die aufkommende Aufmerksamkeit und den Zuspruch, den er von seinem Publikum erhält. Er betont, dass hinter diesem Erfolg sehr viel Einsatz steckt: "Der Zuspruch kommt nicht von alleine", so Michael über die Highlights seiner jungen Gesangskarriere.

Abseits seiner Karriere im Rampenlicht ist Michael dafür bekannt, enge Freundschaften zu pflegen. Besonders mit Jona Steinig verbindet ihn ein gutes Verhältnis, und die beiden unterstützen sich in ihrem jeweiligen Schaffen. Michaels persönlicher Werdegang zeigt, wie wichtig ihm nicht nur beruflicher Erfolg, sondern auch stabile Beziehungen sind. Die Geschichten rund um den Bierkönig, die er im Alltag erlebt, und das Inselleben bieten ihm dabei immer wieder Inspiration. Für die Zukunft bleibt er optimistisch und blickt gespannt darauf, welche Türen ihm seine Leidenschaft für die Musik noch öffnen wird.

Instagram / micha_schue Michael Schüler, Reality-Star

© Joyn/Nadine Rupp Jona Steinig und Micha Schüler, Kandidaten bei "Forsthaus Rampensau" 2024

Instagram / micha_schue Micha Schüler im September 2023

