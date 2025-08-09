Wurden Germain und Gaby bei "Good Luck Guys" direkt intim?

Gabriela Alves und Germain Wolf sind in der diesjährigen Good Luck Guys-Staffel ein Team – waren die Realitystars auch schon intim? Sein Interesse an der Brasilianerin machte der Berliner von Anfang an deutlich. Und auch sie scheint nicht abgeneigt. So fragte Gaby bereits bei Jessica Hnatyk (25), Germains Ex, die ebenfalls an der dritten Staffel "Good Luck Guys" teilnimmt, ob es okay sei, wenn sie und ihr Team-Partner sich möglicherweise näherkommen würden. Jessi gab Gaby ihr Go, wünschte sich aber, dass es nicht vor ihren Augen passieren würde. Und dann gab es wohl keinen Halt mehr: Wie es in Folge drei aussieht, haben es sich Germain und Gaby bereits in der ersten gemeinsamen Nacht am Lost Beach gut gehen lassen.

Die zwei sind am nächsten Morgen in ihrer Hütte gemeinsam auf einer Matte aufgewacht – während Germain splitterfasernackt war, lag Gaby eng angeschmiegt halb auf ihm. Doch angeblich war nur eine nächtliche Ameisenattacke der Grund für ihre Kuschelei. Ihre Mitstreiter jedoch sind überzeugt, dass zwischen ihnen etwas lief – darunter auch Jessi, die das allem Anschein nach doch alles andere als cool zu finden scheint. "Ich habe nicht mehr erwartet von ihm. Klar, fuckt mich das ab [...] Am ersten Tag kommt Gabriela noch zu mir und sagt: 'Ja, ob das okay ist, wenn ich mit Germain auf close bin'. Dann sehe ich die jetzt immer zusammen und ich denke mir so: Macht, aber lasst mich halt in Ruhe – und dann geht mir Germain halt auch auf den Sack. Und das ist ja klar, dass ich da irgendwie gereizt bin", macht die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin im Interview ihrem Ärger Luft.

Mittlerweile "ekele" sich Jessi sogar vor ihrem einstigen Liebsten. Immerhin nehme er ihrer Ansicht nach jede Frau, "die nicht bei drei auf dem Baum ist". Was seine Ex von seinem Verhalten in der Show hält, ist dem Trash-TV-Sternchen aber anscheinend egal. Germain erklärt im Interview, dass er keine Rücksicht auf Jessis Gefühle nehme, wenn sie ihm keinen Respekt entgegenbringt. Damit spielt er wohl auf die ersten gemeinsamen Minuten bei "Good Luck Guys" an, als Jessi ankam und jeden mit einer herzlichen Umarmung begrüßte – außer ihn: Ihm widmete die Beauty ein einfaches "Hallo" von der Seite. Ob Germain und Gaby aber tatsächlich in der ersten Nacht intim waren, bleibt vorerst offen.

Anzeige Anzeige

Joyn Germain Wolf und Gabriela Alves, "Good Luck Guys"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Joyn Gabriela Alves und Germain Wolf bei "Good Luck Guys"

Anzeige Anzeige

Joyn Jessica Hnatyk bei "Good Luck Guys" 2025