Kelly Clarkson führte mit Ex Brandon (†48) einen Rosenkrieg

Kelly Clarkson (43) trauert aktuell um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock (†48), der kürzlich seinem Krebsleiden erlag. Der Talentmanager und Vater ihrer beiden Kinder, River (11) und Remington (9), hatte zuletzt einen mehrjährigen Kampf gegen die Krankheit hinter sich. Trotz ihrer schwierigen gemeinsamen Vergangenheit soll Kelly laut dem Magazin People "zutiefst erschüttert" über seinen Tod sein. Seine Erkrankung hatte die beiden zuletzt wieder einander nähergebracht, nachdem ihre Beziehung zuvor jahrelang von Konflikten überschattet war.

Die Künstlerin und ihr Ex-Mann hatten sich 2020 nach sieben Ehejahren getrennt und anschließend einen erbitterten Rosenkrieg geführt. Vor Gericht ging es um das Sorgerecht für ihre beiden Kinder und hohe Unterhaltsforderungen. Während Kelly das alleinige Sorgerecht für River und Remington zugesprochen bekam, musste sie trotzdem monatlich etwa 45.000 Euro an Brandon zahlen. Außerdem verlangte er weitere Millionen für Anwaltskosten, was die Spannungen zwischen den beiden zusätzlich verschärfte. Trotzdem führte Brandons spätere Diagnose zu einer Wendung. Sie näherten sich wieder an, und Kelly unterstützte ihn zuletzt im Umgang mit seiner Krankheit – vor allem, um ihren Kindern Stabilität zu bieten.

Die Beziehung zwischen den beiden war vielschichtig – was bei ihrer Hochzeit 2013 als Traum begann, entwickelte sich zu einem jahrelangen Rosenkrieg, bevor am Ende die Krankheit eine Art Versöhnung brachte. Kurz vor Brandons Tod hatte Kelly auf Instagram sogar öffentlich gemacht, wie sehr sie aktuell als Mutter gefordert ist. "Der Vater meiner Kinder ist krank, und ich muss in dieser schwierigen Zeit ganz für sie da sein", erklärte die US-Amerikanerin, weshalb sie mehrere geplante Auftritte ihrer Las Vegas Residency kurzfristig verschob. Für Kelly stand fest: Die Kinder sollten in dieser schweren Phase im Mittelpunkt stehen und ganz besonders viel Halt von ihrer Mutter erhalten.

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson 2018 in New York

Imago Brandon Blackstock und Kelly Clarkson, 2018

Getty Images Kelly Clarkson und Brandon Blackstock mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander