Ihr Traumhaus: Yvonnedilauro hat Hausvertrag unterschrieben

Yvonnedilauro (33) hat aufregende Neuigkeiten zu verkünden. Auf Instagram teilte sie ihren Fans mit, dass sie den Vertrag für ihr zukünftiges Traumhaus unterschrieben hat. "Endlich können wir es sagen: Wir haben unterschrieben!", schrieb sie begeistert in ihrem Post. Die Influencerin erklärte, dass die ersten Schritte mit ihrer Architektin bereits getan sind und eine grobe Skizze des Hauses erstellt wurde. Nun gehe es in die Details, und Yvonne könne es kaum erwarten, jeden Aspekt ihres Hauses mitzugestalten.

"In den nächsten Wochen und Monaten wird es spannend", so Yvonne in ihrem Beitrag weiter. Sie sprach offen darüber, dass der Bau des Hauses sicherlich nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen mit sich bringen werde. Doch das schrecke sie nicht ab, denn die Aussicht, ein Eigenheim ganz nach ihren Wünschen zu gestalten und darin mit ihrer Familie zu leben, sei für sie unbezahlbar. Ihre Fans sind dabei herzlich eingeladen, diese Reise auf ihrem Social-Media-Kanal zu begleiten. Von der Auswahl der Materialien bis zu kleinen Details möchte sie ihre Follower in den Entstehungsprozess des Traumhauses einbinden.

Dabei wird Yvonne auch die Herausforderung meistern, die Bauplanung mit ihrem Leben als Zweifach-Mama zu verbinden. Erst vor wenigen Wochen hatte die Influencerin ihr zweites Kind zur Welt gebracht. Sie sprach zuvor davon, wie erfüllend, aber auch anstrengend der Alltag mit zwei kleinen Kindern sei. "Wir sind jetzt einfach Zweifach-Eltern und es ist wunderschön, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung", erklärte sie auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro mit ihrem Mann Alex, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / yvonnedilauro Yvonnedilauro und ihr Partner mit ihrem Baby