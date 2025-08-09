So sexy gratuliert Daniela Katzenberger Lucas zum Geburtstag

Lucas Cordalis (58) durfte sich zu seinem Geburtstag jetzt nicht nur über einen idyllischen Aufenthalt in einem luxuriösen Hotel freuen, sondern auch über eine äußerst heiße Überraschung von seiner Frau Daniela Katzenberger (38). Auf dem Balkon des gemeinsamen Hotelzimmers legte die Kultblondine eine wilde Tanzperformance hin – inklusive Twerking! Die Einlage unter freiem Himmel schien nicht nur dem Geburtstagskind zu gefallen, sondern sorgte auch auf Danielas Instagram-Profil für Aufsehen. Doch damit war der Geburtstag noch lange nicht vorbei. "Heute wird gefeiert, getanzt und viel gefressen, heut' ist dein Geburtstag, das wird unvergessen", schreibt Daniela.

Neben der spontanen Tanzeinlage wurde das Geburtstagskind laut RTL mit einer Torte überrascht, die im Hotel vor einer malerischen Kulisse serviert wurde. Der romantische Höhepunkt des Tages fand danach im Wellness-Bereich statt, wo das Paar in entspannter Atmosphäre die Seele baumeln ließ. Daniela teilte in ihren sozialen Medien Einblicke in die besonderen Momente des Tages und zeigte, dass die beiden den Geburtstag ganz nach Lucas' Geschmack gestaltet hatten. Abseits des turbulenten Showbusiness schienen die beiden diese romantischen Momente in vollen Zügen zu genießen.

Die Liebe von Daniela und Lucas scheint nach vielen Jahren Beziehung stark wie eh und je zu sein, auch wenn das Paar Herausforderungen durchleben musste. In der Vergangenheit berichteten beide über die Schwierigkeiten, die ihre Ehe belasteten, vor allem wegen unterschiedlicher Schlafgewohnheiten. Getrennte Schlafzimmer halfen ihnen, diesen Konflikt zu lösen und neuen Raum für Harmonie zu schaffen. Daniela und Lucas wirken wie ein eingespieltes Team, und ihre gemeinsamen Auftritte, ob romantisch oder humorvoll, sind ein Beweis für ihre langjährige und gefestigte Beziehung.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Kitzbühel 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in Kitzbühel 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024