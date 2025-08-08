Kelly Clarksons Show geht trotz Trauer um Ex-Mann weiter

Kelly Clarkson (43) trauert um ihren Ex-Mann Brandon Blackstock (†48), der am vergangenen Donnerstag im Alter von 48 Jahren verstorben ist. Brandon erlag nach mehr als drei Jahren seinem Kampf gegen die Krankheit, wie ein Sprecher der Familie bestätigte. In einer Erklärung bat die Familie um Privatsphäre und Verständnis. Kelly, die sich 2022 von Brandon scheiden ließ, legte unmittelbar nach der traurigen Nachricht ihre Las-Vegas-Residency auf Eis, um ihren Kindern River und Remington in dieser schwierigen Zeit beizustehen. Wie TMZ berichtet, kehrt ihre Talkshow "The Kelly Clarkson Show" jedoch wie geplant im Herbst mit neuen Folgen zurück. Gerüchte über einen möglichen Ausstieg wurden damit entkräftet.

Bereits seit Monaten spekulierten Fans über die Zukunft der beliebten Talkshow, nachdem Kelly in den vergangenen Monaten immer wieder längere Pausen eingelegt hatte. Wie nun bekannt wurde, waren diese Abwesenheiten auf Brandons Krankheit zurückzuführen. Ihr Team sowie die Show-Macher wussten seit Langem von der Diagnose, hielten die Informationen jedoch aus Respekt vor Brandon und Kellys Privatsphäre geheim. Während ihres Wegbleibens übernahmen Prominente wie Simu Liu und Brooke Shields (60) die Moderation. Die Arbeit an der Show soll jetzt wie geplant fortgesetzt werden.

Brandon Blackstock war nicht nur lange Zeit Kellys Ehemann, sondern auch Vater ihrer beiden Kinder. Trotz der schwierigen Scheidung galt er bis zuletzt als wichtiger Bestandteil ihres Lebens, wie Nahestehende berichten. Die Musikerin, die durch ihre authentische und bodenständige Art Millionen Fans begeistert, konzentriert sich nun darauf, für ihre Familie da zu sein.

Getty Images Kelly Clarkson, Sängerin

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson im Januar 2018

Getty Images Brandon Blackstock und Kelly Clarkson