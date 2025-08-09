Darum sind Jonathan Scott und Zooey noch nicht verheiratet

Jonathan Scott (47) und Zooey Deschanel (45) lassen sich mit ihrer Hochzeit Zeit, obwohl sie bereits seit zwei Jahren verlobt sind. Der Reality-TV-Star erklärte im Gespräch mit dem Magazin People, dass die beiden bisher keine konkreten Pläne für ihren großen Tag geschmiedet haben. Stattdessen genießen sie ihre Zeit als Familie mit Zooeys Kindern Elsie und Charlie aus einer früheren Ehe. Gemeinsam waren sie in den letzten Monaten viel unterwegs, darunter Reisen nach Italien und Frankreich, wo sie auch am Strand entspannten. "Wir haben einfach so viel Spaß gehabt, dass wir noch nicht dazu gekommen sind, etwas zu planen", erklärte Jonathan.

Wenn es schließlich so weit ist, soll die Hochzeit jedoch sehr persönlich und im kleinen Kreis stattfinden. Jonathan betonte, dass er und Zooey großen Wert darauf legen, ein bedeutungsvolles Fest mit engen Freunden und der Familie zu feiern, ohne großen Trubel. Der Plan sieht demnach vor, zuerst eine intime Zeremonie zu veranstalten und später eine größere Feier in ihrem Wohnort Los Angeles nachzuholen. Der Antrag selbst war bereits ein Highlight: Im August 2023 überraschte Jonathan Zooey während eines Familienurlaubs in Edinburgh mit einem romantischen Moment. Mit Unterstützung von Elsie und Charlie hielt er im Edinburgh Castle ein Banner mit der Frage "Zooey, willst du mich heiraten?" in die Höhe.

Ihre Verbindung hat ihren Ursprung am Set von Carpool Karaoke, wo die beiden sich 2019 bei den Dreharbeiten mit ihren jeweils berühmten Geschwistern – Jonathan mit seinem Zwillingsbruder Drew und Zooey mit ihrer Schwester Emily Deschanel (48) – begegneten und schnell ein Paar wurden. Mittlerweile leben sie gemeinsam in ihrem renovierten Traumhaus in Los Angeles, ein Projekt, das ihnen zwei Jahre intensiver Arbeit abverlangte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Zooey Deschanel und Jonathan Scott, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Scott und Zooey Deschanel, 2024