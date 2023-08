Spaniens Frauen gewinnen erstmals Fußballweltmeisterschaft

Die Gewinner stehen fest! In den vergangenen Wochen fand in Australien und Neuseeland die Fußballweltmeisterschaft der Frauen statt. Die deutschen Frauen konnten dabei allerdings nicht wirklich abliefern: Schon in der Vorrunde waren sie nach einem Unentschieden gegen Südkorea ausgeschieden. Bis zum Finale kämpften sich hingegen Spanien und England vor. Und tatsächlich gewinnen Spaniens Frauen jetzt zum allerersten Mal die Fußballweltmeisterschaft!

Das Nationalteam von Trainer Jorge Vilda setzte sich heute beim Finalspiel in Sydney gegen die Engländerinnen durch. In der 29. Spielminute konnte Olga Carmona einen Treffer erzielen – und sicherte ihrem Team damit den Sieg! Der Spielstand blieb bis zum Ende bei 1:0. Das ist das erste Mal, dass die Spanierinnen die WM gewinnen. Auch England stand zum ersten Mal im Finale des Turniers.

Ob die Engländerinnen vielleicht mehr Glück gehabt hätten, wenn ein berühmter Gast da gewesen wäre? Auf Prinz William (41) auf der Zuschauertribüne mussten sie nämlich in diesem Jahr verzichten. Der britische Royal schaute das Finale von seinem Zuhause aus und flog nicht nach Australien. Er lehnte die Einladung ab, um seinen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich halten zu können.

Anzeige

Getty Images Die spanische Nationalmannschaft nach ihrem Sieg gegen England

Anzeige

Getty Images Lauren Hemp und Esme Morgan, englische Nationalspielerinnen

Anzeige

Getty Images Prinz William mit der englischen Frauen-Nationalmannschaft von 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de