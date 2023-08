England vs. Spanien: Dieser Royal verzichtet auf WM-Finale

Nicht jeder Royal schaut sich das WM-Finale der Frauen vor Ort an. Aktuell findet in Australien die Fußballweltmeisterschaft statt. Für das deutsche Team war leider schon Schluss: Die Kickerinnen mussten sich bereits in der Vorrunde gegen Südkorea trotz eines Unentschiedens geschlagen geben. Im Finale stehen jetzt England und Spanien. Aber ein britischer Royal feuert die Engländerinnen nicht im Stadion an.

Der britische Thronfolger Prinz William (41) soll sich nämlich gegen einen Flug nach Down Under entscheiden haben. Wie BBC berichtet, verzichtet der Royal aus Klimagründen auf den Langstreckenflug. Als eingefleischter Klimaschützer soll er die Reise wegen eines so kurzen Aufenthalts nicht antreten wollen. Die Spanierinnen hingegen bekommen royale Unterstützung im Stadion: Königin Letizia (50) und ihre Tochter Sofía (16) werden nach Australien fliegen, um ihrer Mannschaft den Rücken zu stärken.

Dass William aber ganz auf das entscheidende Match verzichtet, ist unwahrscheinlich. Immerhin lobte er die Sportlerinnen bereits nach dem Halbfinale. "Was für eine phänomenale Leistung der Löwinnen – auf ins Finale", schrieb er begeistert bei X. Und einen Grund zum Feiern gibt es jetzt schon: Denn sowohl die Engländerinnen als auch die Spanierinnen stehen zum ersten Mal im Finale. Den ersten und bisher einzigen WM-Sieg Englands hatten die Männer 1966 nach Hause geholt – damals mit Queen Elizabeth (✝96) im Stadion.

Prinz William beim Krönungskonzert in Windsor im Mai 2023

Königin Letizia im Dezember 2022

Prinz William mit der englischen Frauen-Nationalmannschaft von 2022

