"Pawn Stars"-Bekanntheit Rick Harrisons Sohn Adam ist tot!

Eine traurige Nachricht ereilt die Familie von Rick Harrison. Der US-amerikanische Realitystar ist Vater von drei Kindern. Mit seiner ersten Frau Kim begrüßte die "Pawn Stars"-Bekanntheit die zwei Söhne Corey und Adam. Während Ricks Fans Corey des Öfteren in der Show zu Gesicht bekamen, war es um seinen jüngeren Bruder Adam ziemlich ruhig – er entschied sich, seinen eigenen Weg zu gehen. Doch nun muss die Familie einen tragischen Schicksalsschlag verkraften: Adam ist im Alter von 39 Jahren verstorben!

Laut TMZ haben Rick und seine Angehörigen am Freitag erfahren, dass Adam vor wenigen Tagen in Las Vegas an einer tödlichen Überdosis ums Leben gekommen sei. Die Umstände und der genaue Todeszeitpunkt sind bisher jedoch noch unbekannt.

Auf Instagram nimmt das TV-Gesicht von seinem zweitältesten Nachwuchs mit einem rührenden Post Abschied. Er teilt ein Foto, auf dem die beiden gemeinsam in einem Restaurant sitzen und glücklich in die Kamera lächeln. "Du wirst immer in meinem Herzen sein! Ich liebe dich, Adam", kommentiert Rick das Erinnerungsstück.

Anzeige

Getty Images Rick Harrison

Anzeige

Getty Images Der "Pawn Stars"-Cast Corey Harrison, Austin Russell, Richard Harrison und Rick Harrison

Anzeige

Getty Images Rick Harrison

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de