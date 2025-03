Rick Harrison reflektiert über Tod seines Sohnes Adam (†39)

Vor etwas mehr als einem Jahr musste Rick Harrison (59) von seinem Sohn Adam Abschied nehmen. Dieser ist aufgrund einer versehentlichen Überdosis an Fentanyl und Methamphetamin im Alter von 39 Jahren ums Leben gekommen. Der frühe Tod seines Sprosses bestürzt die "Pawn Stars"-Bekanntheit bis heute zutiefst. "Ich denke jeden Tag an ihn", erklärt Rick bei seinem Auftritt in der Show "In Depth with Graham Bensinger" und gibt zu verstehen, wie sehr er unter Adams Ableben leidet: "Das Ding ist, wenn man ein Kind verliert, zweifelt man an verdammt noch mal allem. Es ist, als ob man denkt: 'Hätte ich das tun können? Hätte ich dies tun können? [...] Und es geht einem ständig durch den Kopf. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn [denke]."

Eigentlich glaubte Rick, im Umgang mit Adams Drogenkonsum alles richtig gemacht zu haben. Sein Sohn habe schon im jungen Erwachsenenalter unter seiner Sucht gelitten. Sein Vater erinnert sich, wie oft er versuchte, ihm zu helfen. "Ich habe ihn so oft in die Reha geschickt, und jedes Mal ging es ihm großartig, und dann fiel er einfach wieder zurück", erklärt Rick. Auch ein Gefängnisaufenthalt habe zu keinem Erfolg geführt. "Ich dachte, vielleicht reinigt es ihn, wenn wir ihn für zwei Monate ins Gefängnis stecken, aber er ging einfach wieder direkt drauf", erklärt Rick. "Man versucht, ihm harte Liebe zu geben, aber Gott, man sieht die Überdosis einfach nie kommen. [...] Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde." Sein schwerer Verlust habe der TV-Berühmtheit jedoch deutlich gemacht, dass er sich nun auf die positiven Aspekte im Leben konzentrieren und die Zeit mit seinen anderen Kindern nutzen möchte.

Adam verstarb am 19. Januar 2024. Sein Vater bestätigte den schweren Schicksalsschlag mit emotionalen Worten auf seinem Instagram-Account. "Du wirst immer in meinem Herzen sein! Ich liebe dich, Adam", schrieb Rick zu einem Bild, auf dem das Vater-Sohn-Duo gemeinsam in die Kamera schaut und ein herzliches Lächeln auf den Lippen trägt.

Instagram / rick_harrison Rick Harrison, TV-Bekanntheit

Instagram / rick_harrison Adam und Rick Harrison

