"Pawn Stars"-Darsteller Rick Harrison gedenkt seines Sohnes

Rick Harrison (58) trauert um seinen Sohn. Der US-Amerikaner wurde durch die Show "Pawn Stars" bekannt. Mit seiner Ex-Frau Kim hat der Realitystar zwei Kinder, Corey und Adam. Vor wenigen Tagen ereilte die Familie eine schreckliche Nachricht: Amerikanische Medien berichteten, dass Adam an einer Überdosis gestorben sei. Seine Hinterbliebenen schwiegen bisher dazu. Jetzt findet Rick emotionale Worte zum Tod seines Sohnes.

Auf seinem Instagram-Profil teilt der 58-Jährige ein Bild mit Adam. Zu dem Schnappschuss schreibt Rick: "Du wirst immer in meinem Herzen sein! Ich liebe dich, Adam." Fans drücken in den Kommentaren ihr Mitgefühl und ihre Anteilnahme aus: "Es tut mir so leid für deinen Verlust. Kein Elternteil sollte jemals mit ansehen müssen, wie sein Kind vor ihm stirbt." Sogar Donald Trumps (77) Sohn schreibt: "Es tut mir so leid, Mann."

Eine Vertreterin von Rick hatte gegenüber der Zeitung Las Vegas Review-Journal ein Statement abgegeben. In der Pressemitteilung heißt es: "Unsere Familie ist sehr traurig über den Tod von Adam. Wir bitten um Privatsphäre, während wir seinen Verlust betrauern."

Getty Images Rick Harrison im Februar 2020

Getty Images Rick Harrison und Donald Trump Jr.

Getty Images Rick Harrison, Reality-TV-Star

