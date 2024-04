Zu "peinlich": Wird Prinz Harry die royale Hochzeit umgehen?

Bei den britischen Royals steht eine Hochzeit ins Haus, denn der 7th Duke of Westminster, Hugh Grosvenor (33), wird heiraten. Geladen sind wohl auch die Mitglieder der Familie Windsor, so unter anderem Prinz Harry (39) und Prinz William (41). Doch Harry wird die Feier wohl eher meiden, meint Experte Tom Quinn. Der Hauptgrund sei Williams Anwesenheit: Ein potenzielles Treffen mit seinem Bruder soll ihm "peinlich" sein. "William wird der Hochzeit von Hugh Grosvenor [...] beiwohnen. Er kann es kaum vermeiden, denn Hugh ist der Patenonkel von Prinz George", erklärt Tom gegenüber The Mirror. Doch das ist noch nicht alles, denn Harry müsste alleine anreisen: "[Er] weiß, dass er ohne Meghan nicht teilnehmen kann, aber Meghan hat vehement darauf bestanden, nicht dabei zu sein."

Dass Harry und Meghan überhaupt eine Einladung bekommen haben, dürfte manche Fans überraschen, hieß es doch erst, man habe die beiden übergangen. Doch ein Insider bestätigte gegenüber Page Six, dass den Sussexes eine Einladung ins Haus flatterte: "Harry hat tatsächlich vor ein paar Monaten eine 'Save The Date'-Karte bekommen." Allerdings war ein Besuch der Hochzeit offenbar keine Option, weshalb der 39-Jährige den Bräutigam persönlich kontaktierte – und der zeigte sich wohl entgegenkommend: "Er hat Hugh angerufen und gesagt, dass es zu unangenehm wäre, wenn er und Meghan teilnehmen würden. Er hat sich entschuldigt und Hugh verstand es."

Nach wie vor soll die Stimmung zwischen William und Harry schlecht sein. Vor allem der Thronfolger soll nicht gut auf seinen jüngeren Bruder zu sprechen sein. Aber derzeit scheint sich einiges zu ändern, denn vor allem Harry soll seine anstehende Reise nach Großbritannien nutzen wollen, um den 41-Jährigen versöhnlicher zu stimmen. "Harry wird auf seiner Reise nach England alles geben, um seinen Bruder William zurückzugewinnen", war sich ein Insider gegenüber The Mirror sicher. Er wolle William wissen lassen, dass er für ihn da sei.

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Mai 2018

