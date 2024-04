Anna Heinrich wäre bei der Geburt ihres Babys fast verblutet

Vor knapp zwei Monaten wurde Anna Heinrich zum zweiten Mal Mutter. Die ehemalige The Bachelor-Kandidatin postete schon kurz nach der Geburt Bilder ihrer glücklichen Familie. Doch wie sie jetzt gegenüber The Daily Telegraph berichtet, war der Tag schwieriger als gedacht. "Die Geburt selbst war in Ordnung und ich hatte Ruby auf meiner Brust und dachte, alles wäre gut gelaufen. Dann sagten sie plötzlich, ich hätte ein Gerinnsel", gibt der TV-Star preis. Das medizinische Personal sei sofort zurückgekommen, doch sie haben nicht herausfinden können, warum Anna so stark blutete. Sie sei daraufhin über zwei Stunden lang operiert worden.

Nach dem Eingriff sei es der Australierin besser gegangen. Allerdings trage sie bis heute die psychischen Folgen dieses traumatischen Erlebnisses mit sich herum. Hätte sie nicht operiert werden können, hätte das Gerinnsel tödlich enden können – dieser Gedanke beschäftigt die Fernsehbekanntheit. Die Frau von Tim Robards betrachtet ihre Entscheidung, einen Kaiserschnitt durchführen zu lassen, im Nachhinein als "voreilig". Sie hätte sich dafür entschieden, da sie bei der Geburt ihres ersten Kindes Elle eine gute Erfahrung damit gemacht hatte.

Die neugeborene Ruby ist derweil gesund und munter. Ihre große Schwester Elle konnte es kaum erwarten, den Nachwuchs kennenzulernen. Auf Instagram teilte Anna ein Video von dem Moment, als sich ihre beiden Kinder zum ersten Mal begegneten. Zuerst war die Dreijährige etwas skeptisch und traute sich nicht, das Baby zu halten, doch dann wollte sie es gar nicht mehr hergeben. Bei der Aufregung vergaß die Kleine allerdings nicht, sich nach dem Gesundheitszustand ihrer Mama zu erkundigen. "Ist dein Bauch noch offen?" fragte sie, worauf Anna ihr versicherte, dass er wieder zugenäht wurde.

Instagram / annaheinrich1 Anna Heinrich mit ihrer Tochter Elle

Instagram / annaheinrich1 Tim Robards mit seinen Töchtern Elle und Ruby

