Süß! Prinz William und Kate teilen Foto zum 13. Hochzeitstag

Es jährt sich ein ganz besonderer Tag: Heute vor 13 Jahren gaben sich Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) das Jawort in der Westminster Abbey. Ein Event, das von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgt wurde. Anlässlich ihres Jubiläums teilt das Paar nun ein Foto auf Instagram. "Heute vor 13 Jahren", schreiben die beiden schlicht unter das Schwarz-Weiß-Bild, das sie an ihrem Hochzeitstag zeigt. Überglücklich strahlen die zwei in die Kamera – William legt liebevoll seine Hand an die Taille seiner Liebsten, während diese ihren Blumenstrauß in ihren Händen hält.

Die Fans sind ganz begeistert von dem Schnappschuss, denn es war nicht klar, ob die 42-Jährige und ihr Mann sich heute überhaupt melden würden. Kate durchläuft aktuell aufgrund ihrer Krebserkrankung eine vorbeugende Chemotherapie. Umso schöner, dass es nun doch ein Foto gibt. Das findet wohl auch die Fotografin, die das Bild damals geschossen hat. "Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag! Unglaublich, dass es schon 13 Jahre her ist. Ich erinnere mich so gut an diesen Moment. Ich sende euch beiden viel Liebe an diesem besonderen Tag", kommentiert sie unter dem Beitrag. Dass das Bild Schwarz-Weiß ist, missfällt jedoch einigen Usern. Sie dachten, dass etwas mit der Dreifachmutter passiert sei. Ein Nutzer beschwert sich: "Ich war wirklich erschrocken, als ich das Schwarz-Weiß-Foto sah, ich dachte fast das Schlimmste!"

Ihren Hochzeitstag werden William und Kate wegen der besonderen Umstände in diesem Jahr wohl eher ruhig angehen. "Sie werden ihren 13. Hochzeitstag zweifelsohne privat feiern", erklärte der Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber GB News. So wird das Paar vermutlich nur zu zweit oder mit den Kids Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zelebrieren – eine große Royal-Sause gibt es nicht.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis, Charlotte

