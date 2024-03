Englandreise: Prinz Harry will William "zurückgewinnen"!

Für Prinz Harry (39) geht es schon bald wieder gen Heimat. Wegen eines Events seiner Invictus-Spiele wird er im Mai ins Vereinigte Königreich fliegen. Bei seinem letzten Aufenthalt stattete er seinem kranken Vater König Charles (75) einen kurzen Besuch ab. Für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) blieb dabei keine Zeit. Läuft es dieses Mal anders ab? "Harry wird auf seiner Reise nach England alles geben, um seinen Bruder William zurückzugewinnen", will ein Insider laut Mirror wissen. Er macht deutlich: "Er wird alles tun, was er kann, um seinen Bruder wissen zu lassen, dass er für ihn da ist, und um die Verbindung wiederherzustellen."

Keine einfache Aufgabe, die der Rotschopf sich vorgenommen hat. Immerhin hält der Familienzwist bereits seit Jahren an. Auch Harrys Vorwürfe gegenüber seinem Bruder und dessen Gattin in seinem Buch "Reserve" dürften die Kluft zwischen den Familienmitgliedern nur vergrößert haben. "Er weiß, dass es nicht leicht sein wird. Aber er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass es wieder so zwischen ihnen wird, wie es einmal war", erklärt der Insider. Der jüngere Bruder sei sich bewusst, dass es Zeit brauchen wird, sei aber bereit, das notwendige Engagement zu zeigen – denn er sei entschlossen, seine Familie zurückzubekommen und sie in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen.

Doch sind William und Kate überhaupt offen für einen Besuch des Wahl-Kaliforniers? Berichten zufolge soll das Drama um Harry derzeit, inmitten der Krebsbehandlung der Prinzessin und der Aufregung der Öffentlichkeit, das "Allerletzte sein, woran sie denken". Wie Mirror schreibt, soll das Paar bislang "keine Pläne für eine Versöhnung während des für Mai erwarteten Besuchs des Herzogs von Sussex in Großbritannien haben."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, September 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry, Prinz William und Prinzessin Kate, 2018

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, William hat Interesse an einer Versöhnung mit Harry? Bestimmt, sie sind immerhin Brüder! Ich weiß nicht, zwischen den beiden ist so viel vorgefallen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de