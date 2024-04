Pierce Brosnan überrascht seine Fans mit einem neuen Look

Was ist mit Pierce Brosnan (70) passiert? Der Schauspieler zeigt auf Fotos, die der Zeitschrift Hello! vorliegen, einen ungewöhnlichen Look. In Adidas-Jacke und Jogginghose schlendert er durch die Straßen. Auffällig sind auch die lichten Haare auf seinem Kopf – zudem gehört eine Brille zu seinen Accessoires. Auf einem Foto lächelt der Hollywoodstar freudig in die Kamera: Hier sehen seine Zähne längst nicht so makellos aus wie sonst. Hat der Filmdarsteller dem Glamourlook aus Hollywood etwa abgeschworen? Das nicht – der Grund für die Typveränderung ist lediglich eine neue Rolle.

Pierce spielt in einem neuen Film die Rolle des irischen Boxers Brendan Ingle. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit – Brendan trainierte den Sportler Prince Naseem Hamed und verhalf ihm zu seiner erfolgreichen Laufbahn. Drehbuchautor Rowan Athale ist begeistert von der Handlung. "Die Geschichte des sagenhaften Boxtrainers Brendan Ingle und seiner stürmischen Beziehung zu seinem Schützling Prince Naseem ist legendär und wahrlich fürs Kino gemacht", erzählt er im Gespräch mit Variety.

Der Schauspieler schlüpft nicht nur in die Rolle eines Iren – der Darsteller kommt ursprünglich selbst aus dem Land. Pierce wurde dort 1953 geboren, erst später zog es ihn für seine Karriere in die USA. Auch heute hat er noch zwei Wohnsitze in Irland: in Dublin und in County Meath. Hier verbringt er unter anderem Zeit mit Ehefrau Keely Shaye Smith. Über die Frau an seiner Seite schwärmte der frühere "James Bond"-Darsteller im Gespräch mit Fox News: "Wir lieben uns sehr. Jemanden dabei zu beobachten, wie er mit dir aufwächst und mit dir alt wird, ist eine sehr spirituelle Reise. Zu sehen, wie sich der andere verändert... was auch immer es sein mag, die Haare, die Taille. Aber die Liebe bleibt im Herzen."

Getty Images Pierce Brosnan, Schauspieler

Getty Images Pierce Brosnan und Keely Shaye Smith bei der Met Gala 2023

