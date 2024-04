Schwangere Vanessa Hudgens und Cole genießen Konzert-Date

Schon in wenigen Monaten sind Vanessa Hudgens (35) und Cole Tucker (27) nicht mehr allein. Das Ehepaar ist aktuell in freudiger Erwartung seines ersten Nachwuchses. Doch bis das Baby das Licht der Welt erblickt, genießen die Schauspielerin und der Sportler noch etwas Zweisamkeit bei gemeinsamen Unternehmungen. Ihr Wochenende verbrachten die beiden bei einem Konzert. Der Baseball-Star hält das in einem süßen Schnappschuss fest, den er auf Instagram mit seinen Fans teilt. Während Vanessa auf dem Schoß ihres Schatzes sitzt und für die Kamera posiert, umarmt Cole sie von hinten und umfasst ihre Babykugel. "Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat", kommentiert er seinen Beitrag.

Wie man sieht, ist die Schwangerschaft der High School Musical-Berühmtheit schon ziemlich vorangeschritten – und das präsentiert sie auch immer wieder ganz stolz im Netz. Erst vor wenigen Wochen teilte Vanessa ein Spiegelselfie, auf dem die wachsende Bauchmitte im Fokus stand und sorgte damit für viel Begeisterung bei ihren Fans. "Ich habe noch nie eine so makellos schöne schwangere Frau gesehen, du strahlst förmlich vor Schönheit", schrieb einer von ihnen. Ein weiterer User schloss sich an: "Ich dachte, du könntest nicht schöner werden, aber als Mutter [bist du noch schöner]. Wow!"

Dass Vanessa und Cole ihr erstes Baby erwarten, plauderte der Filmstar bei seinem Auftritt bei den diesjährigen Oscars im März aus. Dort erschien die Beauty in einem bodenlangen, eng anliegenden Kleid, das ihre Kugel perfekt in Szene setzte. Ihre Fans spekulierten zu diesem Zeitpunkt allerdings schon länger, dass sie schwanger sein könnte. Weil Vanessa darauf ziemlich genervt reagierte, war ihr Oscar-Schwangerschaftsauftritt dann trotz aller vorherigen Spekulationen umso überraschender.

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens im April 2024

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

