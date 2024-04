Vor Heirat: Richard Lugner rechnet mit seinen Ex-Frauen ab!

Bei Richard Lugner (91) läuten die Hochzeitsglocken – und das schon zum sechsten Mal! Am 1. Juni wird der Bauunternehmer seiner einstigen Ex-Partnerin Simone Reiländer standesamtlich das Jawort geben. Diesen erfreulichen Anlass nutzt Richard nun, um mit seinen bisherigen Frauen knallhart abzurechnen. "Es ist zwar meine sechste Hochzeit, aber ich sehe sie als meine dritte", stellt er gegenüber Bild klar. Vor allem eine Ex bekommt dabei ordentlich ihr Fett weg.

Christine Gmeiner war Richards erste Ehefrau und die Liebe seines Lebens. Sie hatten 1961 geheiratet und ließen sich 17 Jahre später scheiden. "Sie war die erste Frau in meinem Leben, wir haben uns beide gemeinsam entjungfert. Wir haben bei meiner Großmutter gelebt", gibt der 91-Jährige gegenüber dem Blatt preis. Mit ihr bekam er seine zwei Söhne Alexander und Andreas und pflegt auch bis heute noch eine Freundschaft mit ihr. Mit Ehefrau Nummer zwei, Cornelia Laufersweiler, hielt die Liebe gerade einmal vier Jahre. Schuld daran war vor allem ein damaliger Auftraggeber von Richard, der ihm seine Cornelia einfach ausspannte. "Irgendwann hat er mich dann gefragt, ob er sich meine Frau für eine Weltreise borgen könne, sie sei so gut in Geografie", erzählte der Frauenheld. Seine Antwort: "Selbstverständlich. Aber vorher muss sie sich scheiden lassen. Und Cornelia hat sich dann scheiden lassen." Damit scheiterte also auch die zweite Ehe.

Die Ehejahre mit Susanne Dietrich endeten unter tragischen Umständen. Nach einem Beauty-Eingriff an der Nase hatte die damals 34-Jährige das Bewusstsein verloren und fiel ins Koma. Im Dezember 1990 verstarb sie schlussendlich. Richards Resümee zu seiner dritten Frau: "Mit ihr hat es eigentlich gut funktioniert und es war eigentlich alles in Ordnung in unserer Ehe." In Ordnung waren auch die Ehejahre von ihm und seiner Christina Lugner (58), besser bekannt als "Mausi". "Es war eine intakte Ehe, aber es ist halt dann auch schiefgelaufen", erklärt Richard. Mit ihr hat er die heute 30-jährige Tochter Jacqueline.

Seine fünfte und bis dato letzte Ehefrau raubte dem Bauunternehmer aber scheinbar den allerletzten Nerv. Viel gab Richard über seine Ex Cathy Lugner (34) oder auch "Spatzi" genannt, nicht preis. Die Ehe der beiden hielt zwei Jahre, die er sich aber offenbar hätte sparen können. "Sie war mein größter Flop", gibt er kurz und knackig zu. Mehr könne er dazu nicht sagen, weil er "immer gleich von ihr verklagt würde".

Actionpress/ Wild & Team Bienchen und Richard Lugner, Juli 2021

STARPIX / ActionPress Christina und Richard Lugner in Wien

Getty Images Cathy und Richard Lugner

