König Charles soll zu beschäftigt sein, um Harry zu sehen!

Prinz Harry (39) wird kommende Woche in seine Heimat reisen, um bei einem Event der Invictus Games dabei sein zu können. Wird der Ehemann von Herzogin Meghan (42) seinen Trip nach Großbritannien nutzen, um seinen an Krebs erkrankten Vater König Charles III. (75) zu sehen? Womöglich nicht, wie nun The Telegraph berichtet. Der Monarch soll nämlich zu diesem Zeitpunkt in die Öffentlichkeit zurückkehren und laut einer Quelle "ziemlich beschäftigt" sein. So habe Charles an dem Tag, an dem Harry für einen Gottesdienst in London ist, seine wöchentliche Audienz beim Premierminister.

Doch das war noch nicht alles: Wie das Magazin weiter preisgibt, wird erwartet, dass der 75-Jährige an diesem Tag auch an einer der ersten alljährlichen Gartenpartys des Buckingham Palasts teilnimmt und weitere Termine für diesen Tag sowie den Rest der Woche hat. Für Harry wird der Gatte von Königin Camilla (76) wohl nicht alles stehen und liegen lassen. "Der König hat Harry immer die Tür offen gehalten, aber das bedeutet nicht unbedingt, dass er immer freundlich empfangen wird", erklärte kürzlich der Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber The Sun.

Für viele Fans dürfte Charles' Rückkehr in die Öffentlichkeit aber ein gutes Zeichen sein – denn noch vor einigen Tagen hieß es, dass es um den Royal nicht gut stehe. Doch das dementierte der Palast direkt, ganz zur Freude der Supporter. "Seine Majestät, der König, wird nach seiner jüngsten Krebsdiagnose nach einer Behandlungs- und Erholungsphase in Kürze wieder in die Öffentlichkeit treten", hieß es in einem Statement auf Instagram.

