Gabriel Kelly tut sich bei "Let's Dance" mit Erotik schwer

Damit hat Gabriel Kelly (22) noch so seine Problemchen! Aktuell schwingt der Musiker gemeinsam mit Malika Dzumaev (33) das Tanzbein bei Let's Dance. Dabei macht der Sohn von Angelo Kelly (42) eine ziemlich gute Figur und kann sich vor Punkten des Öfteren gar nicht retten. Dass es beim Tanzen hin und wieder auch mal sinnlich werden darf, scheint für Gabriel noch ein Problem zu sein – Erotik falle ihm live im TV schwer! "Ich bin halt ein bisschen konservativer groß geworden", erklärt der Sänger gegenüber RTL. Anfang der Staffel habe er sich sogar gescheut, seine Tanzpartnerin richtig anzufassen.

"Es ist halt auch hier nicht nur Tanzen, sondern auch Schauspielerei, sich in Rollen zu versetzen. Man muss so viele Facetten von sich zeigen können. Egal, ob es irgendwie sexy, ernst, traurig oder glücklich ist. Es ist unfassbar", führt der Promi-Spross seine Schwierigkeiten weiter aus. Seine Tanzpartnerin könne das nachvollziehen. "Du kannst nicht Emotionen so auf Knopfdruck zeigen. Das geht nicht. Du musst den Tanz fühlen und das auch zulassen können", erläutert die Profitänzerin.

Bereits nach der ersten Show war auch Christian Polanc (45) total begeistert von Gabriel. Er wünsche sich von dem 22-Jährigen aber ebenfalls mehr Emotionen. "Wenn der Junge es auch schaffen kann, zu explodieren, [...] dann ist das so mein erster kleiner Geheimfavorit", erzählte der Profitänzer in seinem Podcast "Let's talk about dance".

RTL / Stefan Gregorowius Gabriel Kelly und Malika Dzumaev bei "Let's Dance"

Getty Images Christian Polanc im Jahr 2019

