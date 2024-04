Damalige Lehrer verraten: So tickte Taylor Swift als Kind!

Taylor Swifts (34) Liebe zur Musik begann wohl schon im Kindesalter. Anlässlich der Veröffentlichung ihres elften Studioalbums "The Tortured Poets Department" spricht der Fernsehsender CBS Philadelphia mit zwei ehemaligen Lehrern der Sängerin, die Einblicke in die jungen Jahre der Blondine gewähren. Laut Barbara Kolvek, Taylors Musiklehrerin in der Grundschule, soll die Grammy-Gewinnerin bereits in der zweiten Klasse gewusst haben, dass sie Sängerin werden wolle. "Sie hat immer Gedichte geschrieben – immer – sogar im Musikunterricht, auch wenn sie es nicht sollte", verrät die mittlerweile pensionierte Grundschullehrerin im Interview.

Auch Taylors ehemalige Klassenlehrerin Heather Brown kann sich noch ganz genau an ihre damalige Schülerin erinnern. "Man erinnert sich immer an jeden Schüler aufgrund der Qualität, die er hat", erklärt sie gegenüber dem Sender und fügt im selben Atemzug hinzu: "Taylors Qualität war einfach, dass sie eine dieser Schülerinnen war, zu der sich die Leute regelrecht hingezogen fühlten." Dass ihre einstige Schülerin zu einem der angesagtesten Popstars ihrer Zeit geworden ist, macht Heather stolz. Sie betont, dass alles, was Taylor anfasst, "zu Gold wird" und erklärt, dass sie "einfach so gespannt ist, was als Nächstes kommt".

Erst vor wenigen Tagen hatte Taylor ihr neues Album veröffentlicht – und brach damit bereits mehrere Rekorde! "Am 19. April 2024 wurde 'The Tortured Poets Department' das meistgestreamte Album auf Spotify innerhalb eines Tages und Taylor Swift wurde die am meisten gestreamte Künstlerin an einem einzigen Tag in der Geschichte von Spotify", verkündete die Streaming-Plattform auf X. Zusätzlich erzielte die erste Single des Albums namens "Fortnight", die TayTay mit Post Malone (28) aufgenommen hatte, die bisher meisten Song-Streams innerhalb eines einzigen Tages.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

