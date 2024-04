Stresst Harrys Großbritannien-Besuch William und Kate etwa?

Seit Kurzem ist bekannt, dass Prinz Harry (39) im Mai in seine Heimat zurückkehrt. Im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games stattet der Royal Großbritannien einen Besuch ab. Sein Bruder Prinz William (41) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (42) sind darüber wohl überhaupt nicht erfreut – wie der Adelsexperte Richard Fitzwilliams gegenüber The Sun berichtet: "Ich glaube, dass Harrys Besuch für William und Catherine ein Problem darstellt." Vor allem das Timing der Verkündung sei nicht glücklich gewählt – immerhin zelebrieren die dreifachen Eltern am Montag ihren 13. Hochzeitstag.

"Es ist offensichtlich eine sehr schwierige, sehr stressige Zeit und außerdem hat die Familie so viele Verpflichtungen", führt der Kommentator weiter aus und fügt hinzu: "Es scheint mir sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie Harry sehen werden, wenn es vorbei ist – und es ist auch klar, dass es gerade nicht die richtige Zeit dafür ist." Richard bezweifle insgeheim, dass die Royals aktuell sogar überhaupt Kontakt haben. Auch habe das gegenseitige Vertrauen in den vergangenen Monaten und Jahren einfach zu sehr gelitten.

Doch Harry will offenbar nicht aufgeben. In einem kürzlich erschienenen Interview mit "Good Morning America" machte er deutlich, dass er noch sehr an seiner Familie hängt. "Ich habe weitere Reisen geplant, die mich durch und auch zurück ins Vereinigte Königreich führen. Ich werde so oft wie möglich meine Familie besuchen", erklärte der Ehemann von Herzogin Meghan (42) ganz offen. Ob er sich bei diesen Trips dann letztendlich auch mit seinem Bruder und Kate treffen wird, ist fraglich.

Getty Images Prinz Harry im Februar 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Wiliam, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

