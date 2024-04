Er hält die Beziehung zwischen Sussexes und Palast aufrecht!

Haben Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) etwa mit diesem Plan weiterhin einen Fuß im Vereinigten Königreich? Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass die Sussexes neues PR-Personal eingestellt haben sollen. Einer ihrer Mitarbeiter hat dabei wohl eine ganz bestimmte Aufgabe zugeteilt bekommen. Die Journalistin Lynn Carratt ist der Meinung, dass Harry und Meghan mit dieser Anstellung auf eine raffinierte Art und Weise den Kontakt zum Vereinigten Königreich aufrechterhalten wollen. "Eine der Neueinstellungen, Charlie Gipson, wird als Kommunikationsdirektor für alle Kontakte im Vereinigten Königreich zuständig sein, was zeigt, dass das Paar seine Verbindungen zum Vereinigten Königreich aufrechterhalten will", erzählt sie gegenüber Mirror.

Auf eine Sache scheinen Harry und Meghan beim Bewerbungsgespräch des Kommunikationsdirektors allerdings keinen großen Wert gelegt zu haben. "Es ist erwähnenswert, dass Charlie keine Erfahrung mit Boulevardzeitungen hat, was als riskanter Schritt angesehen werden könnte, da die meisten Medienberichte über die Sussexes in den Boulevardzeitungen erscheinen", stellt Lynn klar. Der Rotschopf und seine Frau sollen laut der Journalistin dennoch auf Charlies Expertise setzen und sich wohl durch seine PR-Strategie erhoffen, die öffentliche Wahrnehmung der Eheleute in Großbritannien verändern zu können.

Könnte die bevorstehende Reise nach Übersee schon der erste Schritt Richtung Imagewechsel sein? Denn die Eltern von Archie (4) und Lilibet (2) sollen schon in wenigen Wochen eine Reise nach Nigeria antreten, um dort verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu besuchen, wie Hello! Magazine berichtet. Die Einladung erhielt das Royal-Paar vom Chief of Defence Staff, dem ranghöchsten Militärbeamten des Landes. Wann die große Reise starten soll, wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Getty Images Prinz Harry mit Herzogin Meghan in Nottingham, 2017

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

