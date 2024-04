Prinz Harry und Herzogin Meghan reisen bald nach Nigeria

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) packen offenbar schon bald ihre Koffer. Wie Hello! Magazine nun berichtet, werden die Eheleute möglicherweise in wenigen Wochen nach Nigeria fliegen. Angeblich soll es für sie eine Einladung von ganz oben gegeben haben, und zwar vom Chief of Defence Staff, dem ranghöchsten Militärbeamten des Bundesstaates. Das Ganze soll bereits in trockenen Tüchern sein. Die beiden wollen den Trip angeblich nutzen, um verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen zu besuchen. Ein genaues Datum für die Reise wurde bisher jedoch noch nicht bekanntgegeben.

Auf die Tour dürfte sich vor allem die ehemalige Suits-Darstellerin freuen. Denn Meghan hat afrikanische Wurzeln. In ihrem Podcast "Archetypes" verriet sie einst: "Ich habe erst vor ein paar Jahren meine Ahnenforschung machen lassen... [und ich bin] zu dreiundvierzig Prozent Nigerianerin." Ehe es für sie und ihren Gatten von Montecito nach Westafrika geht, muss Harry aber noch etwas erledigen.

Harry wird am 8. Mai im Rahmen des zehnjährigen Jubiläums der Invictus Games nach London reisen. Dort wird er an einem Gottesdienst in der St. Paul's Cathedral teilnehmen. Inwiefern ein Treffen mit seiner Familie geplant ist, ist unklar. Es wäre jedoch das erste Mal seit dem Bekanntwerden von Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose, dass er seinen Vater König Charles III. (75) und den Rest seiner Familie sehen würde.

Getty Images Herzogin Meghan im April 2022

Getty Images Prinz Charles, Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz Harry, Dezember 2018

