Fotos beweisen: Sydney Sweeney kauft endlich ihr Brautkleid!

Läuten für Sydney Sweeney (26) vielleicht bald die Hochzeitsglocken? Es sieht wohl ganz so aus! Sie ist bereits seit zwei Jahren mit ihrem Liebsten, Jonathan Davino, verlobt, doch bisher war das auch schon alles. Möglicherweise ändert sich das aber bald. Die Schauspielerin wurde gesehen, wie sie mit einer Freundin ein Brautmodengeschäft in Los Angeles verließ. Die Fotos, die E! News vorliegen, zeigen die Euphoria-Darstellerin in einer lässigen Jeans und einem lockeren Oberteil. Allerdings ist das Besondere an den Bildern nicht ihr Outfit, sondern was sie da mit sich herumschleppt: Über ihrem Arm trägt der Star eine große, schwarze Kleidertüte, die fast über den Boden schleift!

Noch im Dezember des vergangenen Jahres hatte Sydney eine etwas verhaltene Einstellung zum Thema Ehe. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erzählte sie damals: "Ich habe so viel mit der Arbeit zu tun! Ich bin ein Workaholic und ich liebe es." Demnach hatte sie gar keine Zeit, um sich mit den Vorbereitungen für eine Hochzeit zu beschäftigen. Zur selben Zeit gaben die Schauspielerin und ihr Verlobter auch bekannt, dass sie als Partner in Sydneys Filmproduktionsfirma arbeiten würden. Sie verriet weiter im Interview: "Mit ihm zu arbeiten, ist unglaublich. Es ist so schön, jemanden zu haben, der dir zujubelt und dich bei allem unterstützt, was du tust. Ich bin sehr glücklich."

Ein Film, an dem das Paar gemeinsam gearbeitet hatte, war die romantische Komödie "Wo die Lüge hinfällt". Darin spielen Sydney und ihr Filmkollege Glen Powell (35) ein Pärchen, das sich von Feinden zu Liebenden entwickelt. Genau dieser Film sorgte allerdings auch für heftige Gerüchte um die beiden Hauptdarsteller und ihre jeweiligen Partner. Eine Weile wurde sogar behauptet, die beiden Schauspieler hätten eine Affäre miteinander begonnen! Jetzt allerdings stellt sich heraus, dass all dies geplant war! Glen selbst verriet in einem Interview mit The New York Times, dass die Gerüchte eine Marketingstrategie waren, um den Film für das Publikum schmackhafter zu machen.

Getty Images Jonathan Davino und Sydney Sweeney, Oktober 2018

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, April 2023

Glaubt ihr, Sydney wird bald heiraten? Ja, definitiv. Die Beweise sind eindeutig. Nein, ich glaube, sie wird sich noch etwas Zeit lassen. Ergebnis anzeigen



