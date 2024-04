Prominente Gäste: So fanden sie Cathy Hummels' Wellnesstrip!

Über das vergangene Wochenende fanden die ersten Balance Boost Days von Cathy Hummels (36) am idyllischen Achensee in Tirol statt! Das Event soll dazu dienen, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Zur Feier der Premiere hat die Gastgeberin auch einige prominente Gesichter eingeladen, die sich unter den knapp 60 Teilnehmern tummelten. Dazu zählten unter anderem Sängerin Bahar Kizil (35), Let’s Dance-Tänzer Christian Polanc (45), Schauspielerin Anne-Sophie Briest (50) mit ihrer Tochter Faye Montana (20) und TikTok-Star Chany Dakota (27). Auch Janine Kunze (50) und ihre Tochter Lily waren vor Ort. Im Gespräch mit Bild erzählte Lily: “Es war eine richtig tolle Mama-Tochter-Zeit. Wir konnten uns endlich wieder Zeit füreinander nehmen und haben uns sogar ein Zimmer geteilt."

Bei so einem Event konnte Cathy es natürlich nicht lassen, die Eindrücke auf Instagram mit ihren Fans zu teilen. Unter den zahlreichen Fotos und Videos des Programms findet man auch ein besonders niedliches: Cathy bei einer Alpakawanderung. Auf dem Foto hält sie ein cremeweißes Alpaka an der Leine und strahlt in die Kamera. “Mein neuer Mann. Gironimo heißt er! Stets gut gelaunt und sehr lustig. Humor ist unbezahlbar”, scherzte die Influencerin im Text zum Bild. Dann verlinkte sie den Account ihrer Eventfirma, mit der sie das Projekt auf die Beine gestellt hat und fügte hinzu: “Danke! Manchmal passieren einfach unvorhersehbare Dinge.” Viele von Cathys Fans lieben die Updates. Unter dem Alpakafoto schreiben sie zum Beispiel: “Wie süß! Wäre voll gerne dabei gewesen!”

Cathy veranstaltete schon früher Events wie dieses im Rahmen ihres Unternehmens, allerdings hat sie dafür auch schon häufiger Kritik einstecken müssen. Angeblich sollen ihre Veranstaltungen eine große Masche sein, um versteckt Promo für Marken von Influencern wie sich selbst zu machen. Aber die Unternehmerin ließ sich davon nicht einschüchtern. “Ich polarisiere und hin und wieder polarisiere ich auch gerne. Die einen mögen mich, die anderen mögen mich nicht so gerne”, meinte sie dazu in einem Interview mit RTL.

Getty Images Janine Kunze, 2023

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2023

