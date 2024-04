Fast 37. Woche: HealthyMandy fiebert auf die Geburt hin

Für HealthyMandy heißt es Endspurt! Die Influencerin erwartet gerade ihr zweites Kind mit ihrem Mann FitnessOskar. Ihr erster Sohn Rio ist einige Monate nach der Geburt verstorben. Mittlerweile ist Mandy schon fast in der 37. Schwangerschaftswoche und freut sich auf die Geburt ihres Sohnes. In ihrer Instagram-Story gibt sie ein Update zu ihrer aktuellen Gefühlslage: "Nach dem ganzen Auf und Ab möchte ich die letzten Tage und Wochen auf jeden Fall genießen. Seit gestern reißt mein Bauch allerdings extrem auf und das tut so weh." Ihr Gebärmutterhals ist auch bereits verkürzt: "Letzter Stand war zwischen 0,6 und 1,7 Zentimeter, daher ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, wann der Kleine kommt. Niemand hätte gedacht, dass wir es so weit schaffen."

Aufgrund ihrer traumatischen Erfahrung nach Rios Geburt sowie einigen Fehlgeburten plagten Mandy im Laufe der Schwangerschaft viele Ängste. "Eine Zeit lang ging es mir mental nicht gut, das wochenlange Liegen – mittlerweile 15 Wochen – und die Angst, dass der Kleine so viel früher kommen wird", gibt sie ganz ehrlich zu. Mittlerweile sieht es jedoch gut aus: "Aber ab der 37. Woche wäre er offiziell kein Frühchen mehr. Am Dienstag bin ich in der 36. Woche, also dann müssen wir noch eine Woche aushalten."

Im Juli 2022 wurden Mandy und Oskar erstmals Eltern von dem kleinen Rio. Ihr Sohn wurde jedoch mit einer Autoimmunkrankheit geboren, weshalb er kurz nach der Geburt eine Stammzellenspende benötigte. Vier Monate nach der Geburt starb Rio jedoch an der Krankheit. Seitdem haben die Fitness-Influencer ihren Kinderwunsch aber nicht aufgegeben und dürfen sich nun mittels einer künstlichen Befruchtung über ihren derzeitigen Nachwuchs freuen.

Instagram / healthy_mandy Schwangere HealthyMandy im April 2024

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy, Influencerin

