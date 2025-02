Geschwister verloren: Friedrich Merz über Schicksalsschlag

Friedrich Merz (69) hat in einem bewegenden Moment beim TV-Duell von Bild und Welt über tragische Schicksalsschläge in seiner Familie gesprochen. Auf die Frage, welche Erlebnisse ihn besonders geprägt hätten, berichtete der CDU-Chef vom Verlust zweier Geschwister. Seine jüngste Schwester sei mit nur 21 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen, erzählte er. Später habe er auch seinen jüngeren Bruder durch die Krankheit Multiple Sklerose verloren. Dieser sei "noch bevor er 50 wurde" verstorben. "Das hat tiefe Spuren in unserer Familie hinterlassen", erklärte Friedrich.

Der Verlust der beiden Geschwister habe nicht nur ihn, sondern auch seine Eltern sowie die anderen Geschwister stark geprägt. Friedrich erinnerte sich an die enge Bindung innerhalb der Familie und die Jahre seiner Kindheit, die er im Haus der Großeltern verbrachte. Er erklärte: "Bis ich zehn Jahre alt war, wohnten wir im großelterlichen Haus mit drei Generationen unter einem Dach. Streckenweise auch noch die Tochter eines Onkels als fünftes Kind meiner Eltern, weil ihre Mutter gestorben war. Meine Eltern nahmen meine Cousine bei uns auf. Es war immer volles Haus bei uns." Die schmerzhafte Erfahrung, zwei Geschwister so früh verloren zu haben, scheint ein selten thematisierter, aber bedeutender Teil seiner Lebensgeschichte zu sein.

Neben den Schicksalsschlägen sprach Friedrich auch über die Beziehungen innerhalb seiner heutigen Familie. Gemeinsam mit seiner Frau Charlotte hat er drei Kinder und sieben Enkelkinder. Seine über vier Jahrzehnte andauernde Ehe beschreibt er so: "Das Wichtigste ist, dass man gegenseitig eine sehr große Offenheit und vor allem gegenseitigen Respekt an den Tag legt. Dass die Wochenenden nicht schon komplett durchgetaktet sind, sondern dass man Zeit füreinander hat – für gemeinsame Hobbys und Interessen." Auch bei seiner eigenen Familie legt Friedrich Wert auf Nähe und Zusammenhalt – ein Wert, der bereits in seiner Kindheit ein zentraler Bestandteil seines Lebens war.

Getty Images Charlotte und Friedrich Merz, 2022

Getty Images Charlotte und Friedrich Merz in April 2024

